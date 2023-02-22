شخصيتان متشددتان بارزتان تشتريان علامة التوثيق الزرقاء على تويتر

قبل 17 دقيقة

صدر الصورة، @maysara23ka التعليق على الصورة، حساب أبو ماريا القحطاني على تويتر

لوحظ استخدام شخصيتين متشددتين بارزتين، أحدهما مسؤول كبير في جماعة هيئة تحرير الشام ومقرها سوريا، العلامة الزرقاء المدفوعة على تويتر.

منذ ديسمبر/كانون أول 2022، قدّم تويتر خدمة اشتراك جديدة تسمى "تويتر بلو"، تتيح إظهار علامة التوثيق الزرقاء المرغوبة، بجوار أسماء المشتركين.

وتبلغ تكلفة الخدمة 8 دولارات شهرياً، مع زيادة رسوم قدرها 11 دولارا لمن يستخدمون تطبيق تويتر على أجهزة أبل.

ويمنح المستفيدون من خدمة "تويتر بلو" الأولوية في "الترتيب عند البحث والإشارات والردود"، وذلك للمساعدة في مكافحة الحسابات المزورة والروبوتات، وفقاً للمنصة.

أبو ماريا القحطاني، أحد كبار المسؤولين في هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية، وطارق عبد الحليم، رجل دين إسلامي مقيم في كندا، مشتركان الآن في "تويتر بلو". ويمكن التأكد من اشتراكاهما في الخدمة عند النقر فوق العلامات الزرقاء في حساباتهم الشخصية.

عمل القحطاني سابقاً كعضو رئيسي في القاعدة في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، قبل الذهاب إلى سوريا في عام 2011 للمساعدة في إنشاء جبهة النصرة التابعة للتنظيم.

لديه 55700 متابع لحسابه، وينشر بانتظام تعليقات سياسية عن سوريا والعراق والمنطقة عموماً.

صدر الصورة، @DTAH22 التعليق على الصورة، حساب طارق عبد الحليم على تويتر

أما طارق عبد الحليم، الذي غالباً ما يعبر عن وجهات نظر متشددة تتماشى إلى حد كبير مع الأيديولوجيين الجهاديين مثل رجل الدين المتشدد المقيم في الأردن أبو محمد المقدسي، فله حسابان على تويتر، وكلاهما مشترك في "تويتر بلو".

الحساب الأول، أنشئ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، ولديه 10900 متابع، في حين أن الحساب الآخر أنشئ في أغسطس/آب 2022، لديه 1930 متابعاً.

قبل استحداث "تويتر بلو"، لم يكن أي من الحسابات المشار إليها يحمل العلامة الزرقاء المستخدمة للإشارة إلى أن تويتر تحقق من هويات أصحاب الحسابات، وكانت "حسابات نشطة، بارزة، وحقيقية، وتفيد المصلحة العامة".

في 16 يناير/كانون الثاني، لاحظت بي بي سي أن اثنين على الأقل من مسؤولي طالبان وأربعة مؤيدين بارزين كانوا يستخدمون العلامة الزرقاء، مما يشير إلى أنهم مشتركون في "تويتر بلو".

صدر الصورة، @DMTAH التعليق على الصورة، حساب آخر لطارق عبد الحليم على تويتر

بين هؤلاء، كان هداية الله هدايت، وزير "الوصول إلى المعلومات" في طالبان، ولديه في حسابه 187 ألف متابع وينشر بانتظام معلومات تتعلق بإدارة طالبان.

كذلك عبد الحق حماد، رئيس هيئة الرقابة الإعلامية في وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية، ولديه حساب يضم 170 ألف متابع.

بعد تقرير بي بي سي حول هذا الموضوع، أزيلت العلامات الزرقاء من حساباتهم في اليوم التالي في 17 يناير/كانون الثاني.