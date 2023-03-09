فيروس كورونا: كيف يمكن أن تتسرب الفيروسات من المختبرات؟

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صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، رجال الشرطة يقفون أمام معهد ووهان لعلم الفيروسات

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أثارت الادعاءات الأمريكية الأخيرة بأن كوفيد-19 نشأ على الأرجح في مختبر تسيطر عليه الحكومة الصينية أسئلة جديدة حول أصل الوباء، الذي اجتاح العالم لأول مرة قبل ثلاث سنوات.

وقال الدكتور روبرت ريدفيلد، الذي كان مديرا لمركز لمكافحة الأمراض والوقاية منها من عام 2018 إلى 2021، للجنة في الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء إنه يعتقد أن فيروس كورونا كان على الأرجح نتيجة تسرب وقع عرضا في مختبر صيني.

ويعكس هذا الرأي وجهة نظر رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الذي قال لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية إن "مكتب التحقيقات الفيدرالي قد قيّم منذ بعض الوقت أن أصول الوباء هي على الأرجح حادث مختبر محتمل".

وبينما يشير العديد من العلماء إلى أنه لا يوجد دليل على أن الفيروس تسرب من المختبر، توصلت الوكالات الحكومية الأمريكية الأخرى إلى استنتاجات مختلفة.

لذلك لا يوجد إجماع حول أصول تفشي الفيروس - ولا حتى داخل حكومة الولايات المتحدة - ولكن ما مدى سهولة هروب الفيروس من المختبر؟ هل حدث ذلك من قبل؟

تفشٍّ قاتل

نعم - خرجت فيروسات قاتلة عن طريق الخطأ من المختبرات في وسط المدن الكبرى من قبل - وربما لا يوجد شيء أكثر خطورة بينها من عدوى الجدري.

فقبل القضاء عليه في عام 1977، يعتقد أن المرض قتل أكثر من 300 مليون شخص في القرن العشرين وحده.

وهذا ما يفسر لماذا قوبل بالرعب التشخيص المفاجئ لجانيت باركر، وهي مصوّرة طبّية في جامعة برمنغهام تبلغ من العمر 40 عاماً، في أغسطس/ آب 1978.

"لقد كان مرضاً مخيفاً. لم يكن مجرد ذعر في برمنغهام، كان هناك ذعر في الحكومة ومنظمة الصحة العالمية من ظهوره مرة أخرى"، بحسب البروفيسور ألاسدير جيديس، الذي كان مستشاراً في الأمراض المعدية في مستشفى شرق برمنغهام في وقت تفشي المرض.

وكان الجدري، وهو مرض معد ويقتل حوالي ثلث المصابين، يجري تجربته في مختبرات الجامعة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، ضحية لمرض الجدري بوجه وأذرع ملطخة ببثور

السؤال حول كيفية إصابة باركر بالجدري لم تتم الإجابة عليه بشكل كامل. وقال تقرير حكومي إن انتقال الفيروس يجب أن يكون قد حدث عبر أحد طرق ثلاثة: إما عن طريق تيار هوائي أو عن طريق الاتصال الشخصي أو عن طريق الاتصال بمعدات ملوثة.

وبسبب تدابير العزل والحجر الصحي المعمول بها، كان الشخص الوحيد الذي أصيب بالمرض باستثناء باركر هو والدتها.

وتوفيت باركر، بينما تعافت والدتها من عدوى خفيفة، لكن تفشي المرض أودى بحياة شخصين آخرين.

وتوفي والدها فريدريك (77 عاماً) بسبب سكتة قلبية واضحة أثناء وجوده في الحجر الصحي، ويعتقد أنها ناجمة عن ضغوط مرض ابنته، فيما انتحر البروفيسور هنري بيدسون الذي ترأس مختبر الجدري في برمنغهام.

أقصى درجات الأمان

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مراكز السيطرة على الأمراض في أتلانتا، جورجيا - التي يزورها الرئيس بايدن - تعد واحدة من أفضل المختبرات في العالم

بعد الحادث، أعادت السلطات تقييم خطر حدوث تسرب آخر للمختبر واتخذت إجراءات لتقليل عدد المواقع التي تم فيها الاحتفاظ بالفيروس.

وبموجب اتفاق منظمة الصحة العالمية لعام 1979، يحتفظ بالمخزونات الرسمية الوحيدة المتبقية من الجدري الحي في مراكز مكافحة الأمراض في أتلانتا في الولايات المتحدة الأمريكية، ومختبر النواقل في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا، روسيا.

واختيرت هذه المختبرات على أساس أنها أفضل المختبرات وأكثرها أماناً في العالم، لكنها واجهت أيضاً حوادث مقلقة.

ففي عام 2014، فشل العاملون في مركز السيطرة على الأمراض في تعطيل عينات الجمرة الخبيثة التي تمت تجربتها بشكل صحيح، ما عرض عشرات الأشخاص للخطر (على الرغم من عدم إصابة أي منهم بالفعل).

وفي عام 2019، أدى انفجار غاز في معمل فكتور إلى تفجير نوافذ أحد المباني وترك عاملاً في العناية المركزة مصاباً بحروق شديدة. وقالت السلطات إنه لم يحدث أي تلوث بيولوجي بسبب الحادث.

أخطاء قاتلة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، البروتينات التي تسمى البريونات تسبب بمرض كروتزفيلد_جاكوب الذي يضر بالدماغ.

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وأدت حوادث أخرى في مختبرات مشددة التأمين إلى إصابة موظفين وأشخاص يعيشون في مكان قريب بالعدوى.

ووضعت المنشآت في فرنسا تحت إجراءات أمنية مشددة بعد وفاة عالمة بعد 10 سنوات من جرح نفسها بقطعة من المعدات.

وتوفيت إميلي جومين في عام 2019 عن عمر يناهز 33 عاماً، بعد عقد من تعرضها لبروتينات معدية تسمى البريونات التي تسبب مرض جنون البقر في الماشية ومرض كروتزفيلد جاكوب لدى البشر.

وعلى الرغم من إدراكها أنها قد تكون مصابة، لا توجد لقاحات أو علاجات يمكن للأطباء استخدامها لعلاج المرض.

وأدت الأخطاء في مصنع للمستحضرات الصيدلانية الحيوية في لانتشو في شمال غرب الصين إلى إصابة أكثر من 10 آلاف شخص بنوع خطير من مسببات الأمراض.

واستخدمت مطهرات منتهية الصلاحية لمعالجة الغازات العادمة في الموقع الذي صنع لقاحات حيوانية للحماية من بكتيريا البروسيلا.

وسمح ذلك بانتشارها إلى العمال في معهد أبحاث قريب، ثم إلى آلاف الأشخاص الآخرين في المدينة.

وعلى الرغم من أن المرض نادرا ما يكون قاتلا، إلا أنه ينتج أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا التي يمكن أن تسبب مشاكل طويلة الأجل، وقد تم تطويره إلى سلاح بيولوجي من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

واحتاج آلاف الأشخاص إلى رعاية طبية وحصلوا على تعويضات.

وهذه الحالات ليست فريدة من نوعها، وقد أدت العديد من الأخطاء الأخرى إلى إصابة العمال والسكان القريبين من المختبرات.

تسرب غامض

هناك أيضا حالات هربت فيها الأمراض من المختبرات، ولكن السبب لم يعرف أبداً.

وفي عام 2021، أصيب عامل في منشأة في تايبيه في تايوان بكوفيد-19 أثناء العمل على الفيروس.

وتوصل تحقيق إلى أن الرقابة في المختبر "لم تكن صارمة بما فيه الكفاية" لكنه لم يحدد الخطأ الذي حدث.

وكانت هناك تكهنات بأنه قد يكون بسبب استنشاق الفيروس في المختبر، أو بسبب إزالة معدات الحماية بطريقة خاطئة.