العملات الرقمية: آلاف الأشخاص ربما فقدوا أموالهم في إحدى أكبر فضائح العملات المشفرة

سارة مونيتا

بي بي سي نيوز

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تداول العملات المشفرة أصبح أمراً شائعا، إذ يدّخر الكثيرون على أمل الحصول على مكافآت كبيرة خلال فترات قصيرة

يُعتقد أن آلاف الأشخاص قد فقدوا مدخراتهم بعد الاستثمار في تطبيق تداول للعملات الرقمية يسمى iEarn Bot (آي إيرن بوت)، إذ يقول الخبراء الذين حققوا في الشركة إنها قد تكون واحدة من أكبر فضائح العملات الرقمية حتى الآن.

وقد أصبح تداول العملات الرقمية أمراً شائعا، خاصةً عندما يتم إطلاق وعود للأشخاص بالحصول على مكافآت كبيرة خلال فترات قصيرة. لكن وكالات تطبيق القانون تُحذر من عدد متزايد من عمليات الاحتيال وتوصي المستثمرين بإجراء ما يُعرف بـ "العناية الواجبة".

"المال اختفى للتو"

روكسانا، وهو اسمٌ مستعار، من رومانيا، تقول إنها "خسرت مئات اليوروهات عندما استثمرت في iEarn Bot". و طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تخشى أن تتضرر سمعتها المهنية.

تم إخبار العملاء الذين يشترون الروبوتات - مثل روكسانا - أن استثماراتهم سيتم التعامل معها من خلال برنامج الذكاء الاصطناعي للشركة، مما يضمن عوائد عالية.

وقالت روكسانا لبي بي سي: "لقد استثمرت في روبوت لمدة شهر". "يمكنك أن ترى في التطبيق عدد الدولارات التي كان التطبيق يُنشئها حيث كانت هناك رسومات تُوضّح الكيفية التي يتقدّم فيها الاستثمار"."بدا الأمر احترافياً للغاية إلى أن أعلنوا في وقت ما عن أعمال الصيانة". في تلك المرحلة، تم تجميد عمليات السحب من التطبيق لبعض الوقت.

وتوضح روكسانا بقولها: "بدأ بعض الناس يقولون" لا يمكنني الانسحاب .. ما الذي يجري". "لقد تقدمتُ بطلب للسحب واختفت الأموال للتو.

أصبحت المحفظة صفرية - ولكن لم يتم إضافة أي أموال إلى محفظتي مطلقاً".

في رومانيا، تم إقناع العشرات من الشخصيات البارزة، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون والأكاديميون ، بالاستثمار عبر التطبيق إذ تمت رعايته من قبل غابرييل غاريس، خبير تكنولوجيا المعلومات الرائد في البلاد.

ويقول غاريس إنه"أيضاً انخدع باستثمار مدخراته في التطبيق وخسر أمواله". في حين تُصر روكسانا على أنه لولا رعاية غاريس لما فكرتُ في الاستثمار، إذ تقول: "كان لدينا العلم بأنه من المحتمل أن تكون هذه العملية بمثابة عملية احتيال، ولكن حقيقة وجود شخص مرموق بيننا وبين الشركة، جعلنا لا نشك أكثر مما ينبغي أو حتى نتحقق من ذلك".

ما حدث في رومانيا ليس حادثة منعزلة، كما أنها ليست فريدة من نوعها في البلاد.

عندما بدأت سيلفيا تابوسكا، الخبيرة الرومانية في الجريمة المنظمة من المركز الأوروبي للتعليم والبحوث القانونية، بالبحث في iEarn Bot، اكتشفت أن العديد من الأشخاص في البلدان الأخرى قد فقدوا أموالهم أيضاً ضمن هذا المخطط، وإن أكثر ما أدهشها هو حجم العملية.

التعليق على الصورة، تفاجأت الخبيرة في الجريمة المنظمة سيلفيا تابوسكا بحجم العملية التي فقد من خلالها العديد من الأشخاص أموالهم

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وتقول تابوسكا: "مما رأيناه، فإن عدد المستثمرين كبيرٌ جدا". "في إندونيسيا ، على سبيل المثال، تزعم شركة iEarn Bot أن لديها 800 ألف عميل".

وتضيف تابوسكا: "في البداية، يعمل التطبيق بشكل جيد للغاية". "عندما يكون لديهم ما يكفي من المستثمرين ويتم استثمار أموال كافية في بلد معين، فإنهم لا يسمحون لهذا البلد بالانسحاب ويفتحون المجال لبلدانٍ أخرى".يُذكر أن آي إيرن بوت تُقدم نفسها كشركة مقرها الولايات المتحدة وتتمتع بأوراق اعتماد ممتازة، ولكن عندما تحققت بي بي سي من بعض المعلومات على موقعها على الإنترنت، فقد وضعت بعض الخطوط الحمراء تحتها.

أخبرنا الشخص الذي ذكر الموقع أنه مؤسس الشركة أنه لم يسمع بها من قبل، قائلاً إنه "قدم شكوى إلى الشرطة".

تم تسمية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، جنباً إلى جنب مع شركات مثل: هواوي و كوالكوم، على أنهم "شركاء استراتيجيون" لتطبيق آي ايرن بوت. لكنهم قالوا أيضاً إنهم ليس لديهم معرفة بالشركة ولا يعملون معها.

وعلى الموقع الإلكتروني، لا تقدم الشركة أي معلومات اتصال، فعندما راجعت بي بي سي تاريخ صفحتها على (فيسبوك) ، علمت أنه حتى نهاية عام 2021، كان الحساب يعلن عن منتجات إنقاص الوزن، وتُدار من فيتنام وكمبوديا.

يركز تطبيق iEarn Bot بشكل كبير على دفع المستثمرين لتوجيه المزيد من الأشخاص للانضمام إلى التطبيق، إذ تقول تابوسكا: "إن الطريقة التي يعمل بها الأشخاص في هذه الشركة تشبه إلى حد كبير مخطط بونزي، أكثر من كونها شركة فعلية".

واطلعت بي بي سي أيضاً على محادثات دردشة حيث أخبر الأشخاص، الذين يزعمون أنهم من خدمة عملاء iEarn Bot، المستثمرين أنه من أجل سحب أموالهم، يجب عليهم دفع رسوم بنسبة 30 في المئة.

وتقول تابوسكا: "كان بعض الناس يائسين للغاية لاستعادة أموالهم، لذا دفعوا الرسوم، لكنهم ما زالوا غير قادرين على السحب".من جهتها، حاولت بي بي سي الاتصال مراراً وتكراراً بتطبيق آي إيرن بوت للتعليق، لكنها لم ترد حتى الآن.

أحداث الانضمام

في بعض البلدان كنيجيريا وكولومبيا، تم دفع القادة المحليين من قبل مُوجّهي iEarn Bot - الذين تواصلوا معهم فقط عبر تطبيق تلغرام - لتنظيم أحداث الانضمام.

قال أندرس، من كولومبيا ، إنه دعا بشكل كبير عدداً من الأشخاص للانضمام إلى التطبيق، إذ لا يزال يعتقد أن الشركة شرعية.

ويقول: "لقد سجلوا في الولايات المتحدة مما أظهر أنهم شرعيون". "وكانوا يدفعون".في بلاده، تم إيقاف عمليات الانسحاب في ديسمبر/ كانون الأول. قيل للناس إن الشركة تقوم بتحويل الاستثمار في يو أس دي تي- وهي عملة رقمية راسخة - إلى عملة جديدة تسمى iBot (آي بوت) ، والتي لها نفس القيمة.

طُلب من المستثمرين التحلي بالصبر حتى شهر مارس/ آذار، عندما كان من المتوقع إطلاق العملة الجديدة رسمياً. لكن الناس ما زالوا ينتظرون إمكانية الحصول على أموالهم.

يقول أندرس: "الناس أخذوا قروضاً للاستثمار. استخدموا أموالاً من مصادر أخرى، وتأثر كثير منهم". "بما أن القادة المحليين لم تكن لديهم إجابات، بدأ الناس يغضبون".

وتمكنت بي بي سي من خلال مساعدة أحد المحللين، من تحديد محفظة تشفير رئيسية واحدة تلقت مدفوعات من حوالي 13000 ضحية محتملة، لتحقيق ربح يقارب 1.3 مليون دولار (مليون جنيه إسترليني) في أقل من عام واحد.

لكننا لم نتمكن من تعقب أين ذهبت الأموال ولمن. بالنسبة للمحققين، هذه مشكلة شائعة.

ويقول جون ويمان، رئيس وحدة الأصول الافتراضية الجديدة في مكتب التحقيقات الفيدرالي"FBI": "يتمثل أحد التحديات في معرفة وتحديد هوية الفاعل غير المشروع، وإلى أين تتجه القيمة، ومن ثم القدرة على اتخاذ خطوات التحقيق وإجراءات تطبيق القانون". مضيفاً بأن التحقيقات في هذا النوع من المخططات تنتقل إلى العالمية بسرعة.

وتتطلب مثل هذه التحقيقات تعاوناً دولياً وقد تستغرق وقتاً أطول، لكن ويمان يُصر على تقديم المسؤولين عن هذه المخططات في النهاية إلى العدالة.

التعليق على الصورة، يقول رئيس وحدة الأصول الافتراضية الجديدة في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي جون ويمان إن تثقيف الناس بشأن مخاطر الاستثمار هو المفتاح لوقف المحتالين

هذا وقد أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي وحدة الأصول الافتراضية العام الماضي للتعامل مع العدد المتزايد من الجرائم باستخدام العملات الرقمية.

ويحُث الأشخاص الذين وقعوا ضحايا لعمليات الاحتيال على تقديم شكوى على الصفحة المخصصة لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

لكن وكالات تطبيق القانون تقول إن أفضل طريقة لمحاربة المحتالين هي الوقاية منهم.يقول ويمان: "المعرفة وتوخي الحذر قبل الاستثمار أمر بالغ الأهمية".

"إنه مثل أي شيء آخر: إذا كان يبدو جيداً جداً لدرجة يصعب تصديقه، فإنه غالباً ما يكون كذلك".