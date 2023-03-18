تغير المناخ: إلى أي مدى يُعد استخدام الطاقة النووية آمنا وصديقا للبيئة؟

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، SIZEWELL C التعليق على الصورة، محطة سايزويل سي هي واحدة من ثماني محطات نووية جديدة تريد الحكومة البريطانية الموافقة على إنشائها بحلول عام 2030

أعلن وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، تخصيص دعم إضافي للطاقة النووية في الميزانية الجديدة.

ويريد هانت إعادة تصنيف ذلك النوع من الطاقة على أنه "مستدام بيئيا"، حتى تتمكن الصناعة من الوصول إلى بعض الحوافز المالية المتاحة لاستخدام أشكال أخرى من الطاقة المتجددة. وتريد الحكومة أن توفر الطاقة النووية 25 في المئة من احتياجات الكهرباء في المملكة المتحدة بحلول عام 2050.

ما هي الطاقة المُتجددة؟

حتى يتم توليد الطاقة النووية في المفاعلات غير العسكرية، تُقصف ذرات اليورانيوم بجزئيات نيوترونات أصغر بكثير. ويؤدي هذا إلى تحلل الذرات وإطلاق كميات هائلة من الطاقة على هيئة حرارة. وتُستخدم تلك الحرارة لغلي الماء، منتجةً بخارا، يدفع التوربينات ويولد الكهرباء.

كيف تكون الطاقة النووية صديقة للبيئة؟

يعتبر الوقود النووي، كالوقود الأحفوري، مصدراً من مصادر الطاقة غير المتجددة، ولكن على عكس الوقود الأحفوري، لا تنتج محطات الطاقة النووية غازات الاحتباس الحراري، مثل ثاني أكسيد الكربون أو غاز الميثان أثناء تشغيلها.

يؤدي بناء محطات نووية جديدة إلى إنتاج انبعاثات من خلال تصنيع الفولاذ ومواد أخري ضرورية. لكن بصمة الانبعاثات وهي إجمالي الانبعاثات المُنتجة خلال دورة حياة المحطة النووية، لا تزال منخفضة للغاية.

وستتشاور الحكومة بشأن اقتراح إعادة تصنيف الطاقة النووية على أنها "مستدامة بيئيا". بيد أن الإعلان يأتي بعد خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2022.

هل الطاقة النووية آمنة؟

تقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن محطات الطاقة النووية هي من بين "أكثر المُنشآت أمانا في العالم"، وتخضع لمعايير السلامة الدولية الصارمة.

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على الرغم من ذلك، كان هناك عدد من الحوادث البارزة التي تسببت في إطلاق كميات كبيرة من المواد المشعة في البيئة.

نجم أسوأ حادث نووي في التاريخ عن انفجار في محطة تشيرنوبل للطاقة النووية في أوكرانيا في عام 1986. ومؤخرا، تسبب زلزال هائل في حدوث تسونامي، غمر محطة فوكوشيما للطاقة النووية في اليابان في عام 2011، ما تسبب في انصهار جزئي لقلب المفاعل في المحطة.

ومع ذلك، حتى في ظل الظروف العادية، هناك نُفايات مشعة خطرة تنتج عن توليد الطاقة النووية، وهي نفايات يجب إدارتها وتخزينها بأمان لمئات السنين.

ما حجم الطاقة النووية التي تستخدمها المملكة المتحدة؟

هناك حاليا ست محطات، تستطيع توفير حوالي 20 في المئة من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء، إذ تم توليد 15.5في المئة بهذه الطريقة في عام 2022.

معظم هذه المحطات أوشكت صلاحيات تراخيص تشغيلها على الانتهاء، لكن الحكومة تريد تسليم ما يصل إلى ثمانية مفاعلات جديدة بشكل عام، مع اعتماد الموافقة على تشغيل مفاعل واحد كل عام حتى عام 2030.

هناك محطة هينكلي بوينت سي وهي قيد الإنشاء بالفعل في مقاطعة سومرست. وقد أعطت الحكومة، في يوليو/تموز 2022، الضوء الأخضر لإنشاء محطة سيزويل سي للطاقة النووية على ساحل سوفولك. وستتمكن هذه المحطات معًا من إمداد الطاقة لنحو 12 مليون منزل في المملكة المتحدة.

و تريد الحكومة أيضا تطوير مفاعلات نمطية صغيرة، بالإضافة إلى محطات الطاقة النووية الأكبر حجما. وتعمل هذه المفاعلات بنفس الطريقة التي تعمل بها المفاعلات النووية التقليدية، ولكن على نطاق أصغر.

وقد أعلن وزير المالية عن مناقصة جديدة للمفاعلات النمطية الصغيرة تُسلم من خلال هيئة جديدة تسمى هيئة الطاقة النووية لبريطانيا العظمى.

وقال الوزير إنه إذا ثُبت أن المشروع المُقترح "قابل للتطبيق"، ستشارك الحكومة في تمويله.

ما تكلفة محطات الطاقة النووية؟

التكلفة الإجمالية للطاقة النووية قابلة للمقارنة مع أشكال أخرى من الطاقة. بيد أن تكلفة تشييد المحطات النووية باهظة للغاية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تعد محطة هينكلي بوينت سي أول محطة طاقة نووية جديدة يتم بناؤها في المملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا

كانت الميزانية الأصلية التي رُصدت لبناء محطة هينكلي سي 18 مليار جنية إسترليني في عام 2015، ومن المتوقع أن تصل تكلفتها الآن إلى 33 مليار جنيه إسترليني وفقا للأسعار الحالية.

وتأمل الحكومة في أن يُقلص نموذج التمويل المالي الجديد تكلفة المشاريع النووية المستقبلية، بما في ذلك محطة سايزويل سي النووية.

كم ستُكلف الطاقة النووية المستهلكين؟

وافقت الحكومة، في عام 2013، على دفع 92.50 جنيها إسترلينيا لكل ميغاواط في الساعة من محطة هينكلي سي، لكن هذا المبلغ سيرتفع مع التضخم. وعلى الرغم من أن هذا السعر أقل بكثير من السعر الحالي وهو 161 جنيها إسترلينيا لكل ميغاواط في الساعة، يقول منتقدو هذا القرار إن التكلفة لا تزال باهظة.

في عام 2019، قبل أن تتسبب أزمة الطاقة العالمية في ارتفاع الأسعار، كانت تكلفة الكهرباء 50 جنيهًا إسترلينيًا لكل ميغاواط في الساعة، و لذلك إذا عادت الأسعار إلى هذا المستوى، فسيكون سعر 92.50 جنيهًا إسترلينيًا مقابل واحد ميغاواط في الساعة، تكلفة باهظة الثمن.

كم يستغرق بناء المحطات النووية؟