الأرض تنتظر مرور كويكب ضخم على مسافة قريبة منها

بين موريس

محرر تكنولوجيا مجال الأعمال

قبل 12 دقيقة

صدر الصورة، GIANLUCA MASI, THE VIRTUAL TELESCOPE PROJECT التعليق على الصورة، من المتوقع أن تكون رؤية الكويكب أثناء اقترابه من الأرض بالنظارات المكبرة والتلسكوبات الصغيرة

من المتوقع أن يمر كويكب يكفي حجمه لتدمير مدينة كاملة بين الأرض والقمر في وقت ما خلال يومي السبت والأحد، لكن لحسن الحظ، يرى علماء أنه لن يصطدم بالأرض ولا بالقمر.

ولم يكتشف العلماء هذا الكويكب، الذي أطلق عليه اسم 2023 DZ2، إلا منذ حوالي شهر.

ويرجح أنه قد يمر بالقمر على بعد يزيد قليلا عن نصف مليون كيلو متر، قبل أن يمر بالأرض بعد ذلك بساعات.

ومن النادر أن يمر كويكب بهذا الحجم الهائل، الذي يقدر قطره بحوالي 40 إلى 90 مترا، بين مداري الأرض والقمر.

وترى وكالة علوم الفضاء الأمريكية (ناسا) أن هذه فرصة هامة قد تمكن علماء الفضاء من زيادة معرفتهم بالكويكبات لما يمثله من اكتشاف جسم خطير قد يصطدم بالأرض.

وقال ريتشارد مويسل، رئيس قسم دفاعات الكوكب بوكالة الفضاء الأوروبية، إنه "ليس من المحتمل أن يضرب الكويكب الذي يسمى عادة باسم 'قاتل المدن' الأرض، لكن اقترابه منها يتيح لنا فرصة كبيرة للملاحظة".

ونظرا لأنه قد يمر بالأرض على بعد 68000 كيلو متر فقط، سوف يكون من الممكن رؤيته بالنظارات المكبرة والتلسكوبات الصغيرة في جميع أنحار العالم.

وينقل موقع التلسكوب الافتراضي، هذا الحدث في بث حي عبر الإنترنت وقت اقتراب الكويكب من الأرض.