إلغاء E3 الحدث السنوي لعرض الألعاب عالمياً في لوس أنجلوس

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، أصبحت شركة "يوبي سوفت" Ubisoft، الشركة الأكثر رواجاً، في وقت تتراجع فيه شركات أخرى مثل مايكروسوفت وسوني.

ألغي معرض الترفيه الإلكتروني لهذا العام، وهو المعرض السنوي لألعاب الفيديو المعروف باسم E3.

وكان من المقرر أن يعود الحدث بحضور شخصي في لوس أنجلوس لأول مرة منذ أربع سنوات في يونيو/ حزيران، ولكن تم إلغاء الحضور شخصياً أو عبر الإنترنت.

يقول المحللون إنه "يعاني ليبقى مواكب للتطور" وللتكيف مع التغيرات في الصناعة في السنوات الأخيرة.

أصبحت شركة "يوبي سوفت" Ubisoft، الشركة الأكثر رواجاً، في وقت تتراجع فيه شركات أخرى مثل مايكروسوفت وسوني.

قالت شركةUbisoft لـ "Game Chronicle" أنها ستبث عرضها الخاص بدلاً من المشاركة في E3.

منذ عام 1995، جمع الحدث الذي تديره جمعية برامج الترفيه (ESA) مطوري ألعاب الفيديو والناشرين والمعجبين ووسائل الإعلام من جميع أنحاء العالم للمساعدة في الترويج لإطلاق الألعاب ووحدات التحكم المرتقبة بشدة.

وبدأ بعض كبار الناشرين في استضافة الأحداث الخاصة بهم عبر الإنترنت لإثارة عناوين وتقنيات جديدة جنباً إلى جنب بدلاً من التجمع في حدث مثل هذا مع منافسيهم.

صدر الصورة، AFP/Getty Images

كانت الشركات المصنعة لوحدات التحكم نقطة محورية في E3s السابقة، مع الكشف عن المنتجات التي هزت الأسواق بما في ذلك Xbox 360 وPlayStation 4 و Nintendo DS. ألغي معرض الترفيه الإلكتروني لهذا العام، وهو المعرض السنوي لألعاب الفيديو المعروف باسم E3.

تحليل مراسل الألعاب ستيفان باول

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كانت E3 في الماضي، في القمة، لتشغل كل حواسك.

كانت هناك أضواء نيون، وممثلون يرتدون مثل الشخصيات في ألعاب الفيديو، يتجولون في القاعات العملاقة، والمشجعون يأخذون صور "سلفي" بجانب التماثيل الكبيرة، ويوزع الناس القمصان، ويشجعونك على تجربة ألعابهم.

كانت هذه التجمعات صاخبة للغاية، مع دوي الموسيقى من كل كشك. لقد كانت مختلفة، لكنه خلق جواً من الإثارة والحماس لم تضاهيه صناعة الألعاب منذ ذلك الحين.

أخبرني كبار المطورين للألعاب في الماضي، أنه كان حدثاً مهماً لأنه سلط الضوء على صناعة الألعاب لمدة أسبوع كامل.

عندما ظهر كيانو ريفز، على خشبة المسرح قبل بضع سنوات ليعلن أنه سيكون في Cyberpunk 2077، كانت تلك لحظة تحدث عنها الجميع وهذا ما كان يقدمه E3.

كما جمعت أيضًا صانعي الألعاب حول العالم معاً، وكان لذلك تأثير كبير على المطورين الأصغر.

ستظل الشركات الفردية تقيم أحداثاً بالشراكة مع PlayStation وNintendo وUbisoft. لكنه لن يكون كسابق عهده. لأن هذه الشركات غالباً ما تبحث عن أشخاص بدأوا بتحويل منتجاتهم.

ما قدمته E3 للشركات كان فرصة للتواصل مع جماهير جديدة وأشخاص مختلفين، وهذا ما يمكن أن يخسروه. التأثير طويل المدى غير واضح، لكن بعض الناس سيحزنون بالتأكيد على فقدان E3 هذا العام.

هذا لا يعني أنه لن يعود في النهاية، ولكن يجب أن ننتظر لنرى ما إذا كان سيعود وما إذا كان سيصل إلى ذروته السابقة.

قرار صعب

يقول إشعار على موقع E3 على الإنترنت إن منظمي المعرض، وشركة ReedPop وجمعية برامج الترفيه ESA ، سيعيدون تقييم مستقبل E3، لكن ReedPop قالت إنهم سيواصلون العمل معًا في الأحداث المستقبلية.

اتصلت بي بي سي بالشركتين للتعليق.

وقال موقع IGN الإخباري للألعاب إن أعضاء ESA بما في ذلك Nintendo و Electronic Arts و Epic Games و Microsoft قد تم إبلاغهم بالإلغاء عن طريق رسالة بريد إلكتروني، والتي قالت إن حدث هذا العام لم يجذب الاهتمام المناسب الكافي.

قال كايل مارسدن-كيش، نائب الرئيس العالمي للألعاب في ReedPop ، إنه كان "قراراً صعباً" لكن كان عليهم أن يفعلوا ما هو "مناسب للصناعة".

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صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، كانت هذه التجمعات صاخبة للغاية، مع دوي الموسيقى من كل كشك. لقد كانت مختلفة، لكنه خلق جواً من الإثارة والحماس لم تضاهيه صناعة الألعاب منذ ذلك الحين.

قال بيرس هاردينج رولز، محلل صناعة ألعاب الفيديو في Ampere Analysis لبي بي سي، إن الإلغاء يعكس "تراجع أهمية المعرض للتبادل الشخصي في منتصف يونيو/حزيران".