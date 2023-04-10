ألزهايمر: خبراء يأملون في إمكانية علاجه بحلول عام 2040

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، WELSH GOVERNMENT التعليق على الصورة، تقول البروفيسورة جولي ويليامز إن طريق علاج مرض ألزهايمر تتطور بسرعة

تعتقد إحدى خبراء مرض ألزهايمر الرائدين في المملكة المتحدة أنه سيكون هناك علاج لأكثر أشكال المرض شيوعًا في غضون 20 عاماً.

وحدد فريق البروفيسورة جولي ويليامز في جامعة كارديف 92 جينا تزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالحالة المتقدمة.

وكانوا على علم بثلاثة جينات فقط عندما بدأ بحثهم في عام 2009.

و قالت البروفيسورة ويليامز ، التي درست مرض ألزهايمر لمدة 30 عاماً "الأمور تتسارع وتتحسن طوال الوقت".

وأضافت الأكاديمية المولودة في ميرفير تيدفيل: "لقد تعلمت في السنوات السبع الأخيرة أكثر مما تعلمت في السنوات العشرين الماضية".

و يؤثر مرض ألزهايمر على الدماغ وهو السبب الأكثر شيوعًا للخرف، أحد أكبر أسباب الوفاة في المملكة المتحدة لمن هم فوق الخمسينيات من العمر.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يطال مرض ألزهايمر أكثر من 850 ألف شخص في المملكة المتحدة

و قالت البروفيسورة ويليامز ، مديرة المركز في معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة بجامعة كارديف ، إن العلاج الجيني ، إلى جانب الفهم الجيد والمستقى من الدراسات الدولية ، يزود الباحثين بمعلومات إضافية كل يوم.

وأضافت: "بمجرد أن تعرف من أين تبدأ البحث ، يمكنك دراسة التأثيرات التي تحدثها الجينات على نشاط دماغ معين".

"ويمكن الآن إجراء الاختبارات التي كلفت الملايين في التسعينيات بحوالي 30 جنيهاً إسترلينياً."

"وعلى سبيل المثال ، نحن نعلم الآن أن الجينات المعيبة تغير طريقة عمل الخلايا المناعية التي تسمى الخلايا الدبقية الصغيرة".

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تقول بروفيسورة ويليامز إنه في حال توفر بعض الارتباطات الجينية لدى شخص فلا يمكن منع إصابته بألزهايمر

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"هذه هي "شاحنات القمامة" في الدماغ التي تزيل ما يرون أنه قمامة. قد تكون أقل كفاءة في إزالة القمامة الحقيقية، وتقتل عن طريق الخطأ خلايا الدماغ السليمة، بما في ذلك نقاط الاشتباك العصبي.

"نقاط الاشتباك العصبي هي بالطبع الروابط بين الخلايا العصبية، لذلك إذا تم القضاء عليها حين لا ينبغي ذلك فإن الشخص يفقد قدرته على الربط، وعلى التفكير، ويفقد الذاكرة.

وقالت البروفيسورة ويليامز إن دراستها لآلاف الحالات جعلتها تدرك أنه لن يكون هناك مطلقاً علاج سحري وحيد، وبدلاً من ذلك، يجب أن يُنظر إلى المرض مثل أمراض القلب أو السكتة الدماغية حيث تساهم العديد من العوامل وستساعد العديد من العلاجات في تأخيره أو منعه.

وأضافت: "بحلول عام 2040 ، أعتقد أننا سنكون في وضع يسمح لنا بتقديم مجموعة من طرق العلاج وقد لا نعرف السبب بالضبط ، لكن أحدها سيكون قادراً على التعامل مع مجموعة كبيرة من الأسباب".