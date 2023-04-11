منع الحمل: ما الذي يكمن وراء ظهور وانتشار تطبيق منع الحمل؟

إيمي فيبز

بي بي سي نيوز

قبل 41 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

أعلنت مونتانا براون، التي اشتهرت بظهورها في برنامج "جزيرة الحب" على قناة آي تي في، مؤخرًا أنها حامل، بعد عامين من التوقف عن تناول موانع الحمل الهرمونية.

وفي منشور على صفحتها على إنستغرام، قالت براون، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، إنها كانت تتبع دورتها بشكل طبيعي، وهي صورة من صور منع الحمل يسمى طريقة الوعي بالخصوبة الطبيعية.

وكتبت: "لقد علمني الكثير عن دورتي الشهرية لدرجة أنني عندما حان الوقت لأن أتخذ قرار الحمل، شعرت بالتناغم مع جسدي".

وكان المنشور جزءًا من إعلان مدفوع مع تطبيق "ناتشرال سايكلز" Natural Cycles، وهو تطبيق صدر عام 2013 ويضم الآن 2.5 مليون مستخدم مسجل".

وفي عام 2018 أصبح ناتشرال سايكلز أول تطبيق لتحديد النسل تتم الموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال معدو التطبيق إنه يستخدم خوارزمية لتحديد حالة خصوبة المرأة بناءً على درجة حرارة الجسم وإنه يحقق نسبة نجاح تصل إلى 93٪، وهو نفس معدل نجاح حبوب منع الحمل في الاستخدام العادي. مع بداية ظهور وانتشار حبوب منع الحمل في الستينيات من القرن العشرين، حظيت باحتفاء واسع لإحساس الحرية والسيطرة الذي منحته للنساء. ومنذ ذلك الحين، استخدمت معظم النساء في بريطانيا وسائل منع الحمل الهرمونية في مرحلة ما من حياتهن. فلماذا يتجه البعض الآن إلى التكنولوجيا بدلاً من ذلك؟

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، مونتانا براون، المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي

وتكمن الفكرة وراء تطبيقات الخصوبة في أنها توفر بديلاً للأشكال التقليدية من وسائل منع الحمل، وتعمل من خلال تحديد الأيام التي يعتقد أنها الأكثر ترجيحا لحدوث الحمل. ويعتمد ذلك على الدورة الشهرية لكل امرأة بصورة فردية.

تخطى البودكاست وواصل القراءة البودكاست بي بي سي إكسترا بودكاست أسبوعي يقدم قصصا إنسانية عن العالم العربي وشبابه. الحلقات البودكاست نهاية

ولكن وردت أيضا شكاوى من ناتشرال سايكلز من نساء قلن إنهن حملن أثناء استخدامه.

وقالت متحدثة باسم ناتشرال سايكلز "كما هو الحال مع أي وسيلة منع حمل، من المهم استخدام المنتج بشكل صحيح لزيادة الفعالية إلى أقصى حد، حيث لا توجد طريقة فعالة بنسبة 100٪ في منع الحمل، حتى عند استخدامها بشكل مثالي."

وأضافت أن فعالية التطبيق كانت "أعلى من معظم وسائل التوعية بالخصوبة".

ويؤكد جهاز الخدمات الصحية الوطني (التأمين الصحي الحكومي في بريطانيا) أن الواقي الذكري هو النوع الوحيد من وسائل منع الحمل الذي يمكنه أن يمنع الحمل والحماية من الأمراض المنقولة جنسياً معا.

وفي عام 2018، حظرت هيئة معايير الإعلان في بريطانيا إعلانًا على فيسبوك للتطبيق، مع ادعاءات بأنه "دقيق للغاية" و"يوفر بديلاً تم اختباره إكلينيكيًا لطرق أخرى لتحديد النسل" تبين أنه مضلل.

وعلى الرغم من ذلك ، يزعم التطبيق أن لديه مئات الآلاف من المستخدمين في بريطانيا، بينما تدعي تطبيقات أخرى لتتبع الخصوبة، مثل Flo و Clue، أن لديها ملايين المستخدمين حول العالم.

إذن ما هو سر انتشار تكنولوجيا منع الحمل؟

"هناك مخاطر لكل شيء"

صدر الصورة، April التعليق على الصورة، آبريل إنسكيب

تستخدم آبريل إنسكيب، من ليسيسترشير، طريقة الوعي بالخصوبة الطبيعية منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وعلى مدار ثماني سنوات، جربت موانع الحمل الهرمونية المختلفة قبل أن تقرر أنها ليست مناسبة لها.

وقالت "مع تقدمي في العمر، أدركت أن الأمر لا يستحق ببساطة تأثير (حبوب منع الحمل) على جسدي".

وقالت: "شعرت بالخمول، وتقلب المزاج، وكثيرًا ما كانت الحبوب تكسو بشرتي بشكل عشوائي، ولم أرغب في المزيد من العبث بهرموناتي".

تقيس أبريل درجة حرارة جسمها الأساسية في الصباح الباكر وتسجل قراءتها في تطبيق على هاتفها.

يتم رسم قراءاتها اليومية على رسم بياني افتراضي يسمح لها برؤية القمم أو الانخفاضات طوال دورتها.

قالت "أفضل رؤية الرسم البياني بالكامل بدلاً من أن يكون هناك تطبيق يأخذ المعلومات ويفسرها لك".

وأضافت "أنا واثقة جدًا من قراءة جسدي ومرتاحة مع هذه الطريقة."

وقالت أبريل إنها إذا حملت بالفعل فلن تشعر بأي اختلاف عما ستشعر به إذا كانت تستخدم وسيلة أخرى لمنع الحمل وفشلت.

قالت "لن ألوم التطبيق، حيث توجد مخاطرة في كل شيء".

وأضافت "إذا كان لديك أي شكوك وتخططين لتفادي الحمل، فعليك استخدام مانع آخر كدعم احتياطي. لكن حتى الواقي الذكري ليس فعالاً بنسبة 100٪."

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية، يمكن أن تشمل الآثار الجانبية الطفيفة للحبوب تقلب المزاج والغثيان وآلام الثدي والصداع.

وقالت إن هناك مخاطر منخفضة للغاية من الآثار الجانبية الخطيرة، مثل جلطات الدم وسرطان عنق الرحم.

"ساعدني في فهم جسدي"

صدر الصورة، Helen

تتبع هيلين، من نوتنغهامشير، طريقة الوعي بالخصوبة الطبيعية منذ التوقف عن منع الحمل الهرموني قبل ثلاث سنوات في سن الثلاثين.

وقالت إنها كانت تستخدم حبوب منع الحمل لعدة سنوات لكنها شعرت أنها تؤثر على مزاجها.

وقالت "أعطتني فكرة محاولة التخلص من موانع الحمل الهرمونية لمعرفة ما إذا كان ذلك سيحدث أي تغيير".

وأضافت "شعرت بتحسن كبير بداخلي؛ ولكن استغرق الأمر عامين حتى تعود على دوراتي".

وقالت هيلين، 33 عامًا، إنها لا تخطط لإنجاب أطفال في المستقبل القريب، لكنها تعتقد أنها "ناضجة بدرجة كافية ومستقرة ماليًا بدرجة كافية" للتعامل مع حالة الحمل.

وقالت: "أنا سعيدة للغاية لأنني توقفت عن تناول موانع الحمل الهرمونية قبل أن أحوال بصورة جدية الحمل، لأنني لم أكن على دراية بأن الأمر قد يستغرق وقتًا طويلاً حتى يعود جسدي إلى طبيعته".

وتتعقب هيلين دورتها بمساعدة أحد التطبيقات على هاتفها.

قالت "لقد تعلمت المزيد عن دورتي وجسدي من هذا التطبيق".

وأضافت "لقد ساعدني ذلك في فهم التغييرات المتوقعة في جسدي على مدار الشهر: ما هو طبيعي، وما قد يكون ليس طبيعيا."

"أستمع إلى جسدي"

صدر الصورة، Laura

وقالت لورا، من ديربيشير، إنها كانت تتجنب العودة إلى استخدام موانع الحمل الهرمونية حتى تحصل على ما تريده من أطفال.

وأنجبت لورا طفلها الأول في عام 2021، في وقت متأخر عما كانت تخطط له.

وقالت: "لقد استغرق الأمر ما يقرب من عام ونصف حتى أحمل بالفعل، وهو ما أعتقد أنه يرجع جزئيًا إلى مقدار الوقت الذي كنت فيه أستخدم حبوب منع الحمل".

وكانت لورا، 33 عامًا، تستخدم حبوب منع الحمل من سن 17 إلى 29 عامًا.

وتوقفت عن استخدامها مدة ستة أشهر عندما كانت في الحادية والعشرين من عمرها وخلال تلك الفترة لم تعد الدورة الشهرية.

وقالت: "في ذلك الوقت كنت صغيرة جدًا، لم أكن أفكر حقًا في الأطفال، لذا لم أفكر حقًا في تأثير حبوب منع الحمل على جسدي".

وقالت لورا إنها لم تكن تخطط للحمل مرة أخرى بعض الوقت وكانت تتبع طريقة الوعي بالخصوبة الطبيعية للسيطرة على ذلك.

واستخدمت أيضًا تطبيقًا على هاتفها للمساعدة ولكنها لم تعتمد بالكامل على التكنولوجيا.

وقالت: "أستمع إلى جسدي أكثر من ذلك بكثير، وطالما أنك تتتبعين دورتك، يجب أن تكوني قادرة على معرفة المرحلة التي أنت فيها".

وقالت "أنا مرتاحة بصورة أكبر عندما كنت أعتمد على العقاقير سابقا".

وأضافت "أشعر بالتناغم مع جسدي الآن أكثر مما كنت عليه في أي وقت مضى."

وقالت لورا إنه إذا فشلت هذه الطريقة وحملت في وقت مبكر كما أرادت، فلن يكون ذلك حملًا غير مرغوب فيه.

مضيفة: "في حين أننا لسنا مستعدين تمامًا للطفل الثاني، فإن الأطفال نعمة لذلك سنكون سعداء لأننا تمكنا من الحمل مرة أخرى".

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تعود الدورة الشهرية للنساء بعد توقفهن عن تناول حبوب منع الحمل، وعندما تعود، يمكن أن تكون غير منتظمة.

وذلك لأن حبوب منع الحمل تحتوي على هرمونات توقف التبويض كل شهر.

وقالت إن النساء يمكن أن ينتظرن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر لكي تعود الدورة إلى حالتها الطبيعية.

وقالت الخدمات الصحية الوطنية "من غير المحتمل أن يتسبب الوقت الذي كنت تتناولين فيه حبوب منع الحمل في الإصابة بالعقم".

وأضافت "قد تتمكنين من الحمل فورًا بعد التوقف عن تناوله".

"وعلى الرغم من ذلك، فإن حبوب منع الحمل لا تسبب مشاكل في الخصوبة، ويمكنها أن تخفي المشاكل الأساسية التي قد تكون لديك بالفعل، مثل عدم انتظام الدورة الشهرية." تقول الخدمات الصحية الوطنية.

"غير مناسب للجميع"

صدر الصورة، Tom Trevatt Photography التعليق على الصورة، أنابيل سويميمو،

وفقًا للخدمات الصحية الوطنية، تتضمن طريقة الوعي بالخصوبة الطبيعية تحديد علامات وأعراض الخصوبة أثناء الدورة الشهرية.

وتشمل هذه طول الدورة، وقراءات درجة حرارة الجسم اليومية والتغيرات في إفرازات عنق الرحم.

وقالت إنه إذا تم اتباعها بشكل متسق وصحيح، فقد تصل فعاليتها إلى 99٪.

وعلى الرغم من ذلك، قالت الطبيبة أنابيل سويميمو، من خدمة ليستر للصحة الجنسية، إنها غير مناسبة للجميع.

وقالت سويميمو "إذا كان نمط حياتك غير مستقر، وإذا لم تكوني في نفس المكان ولم تتمكني من الدخول إلى التطبيق والوصول إلى التقويم الخاص بك ومقياس الحرارة الخاص بك، وإذا كان نمط نومك غير منتظم، فإن كل هذه الأشياء يمكن أن تجعل الأمر صعبًا وتقلل من مدى الثقة في الطريقة".

وقالت سويميمو إنه لا يُنصح به أيضًا للنساء اللواتي يعانين من دورات غير منتظمة، أو متلازمة تكيس المبايض، أو للنساء بعد الولادة.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، حبوب منع الحمل

وقالت سويميمو إن لديها مخاوف أخرى بشأن التكنولوجيا المستخدمة في طريقة الوعي بالخصوبة الطبيعية.

وقالت: "المشكلة في بعض التطبيقات التي نراها أنها تعتمد على الاشتراك، لذا فهي وسيلة منع حمل تحقق الربح الكامل".

وأضافت "لديهم القدرة على زيادة سعرها أو جعلها تبدو أكثر فاعلية مما هي عليه.

وقالت "بعض التطورات التي نراها أيضا، لديها إمكانات حقيقية، لكنها تطرح في السوق بتعجل، قبل أن يكون لديها قاعدة أدلة موثوقة، وهذا بسبب وجود ضغط كبير من المستثمرين."

وترى سويميمو أن وسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورًا في التأثير على بعض النساء لعدم استخدام موانع الحمل الهرمونية.

وقالت: "مع ظهور تيك توك، يتبادل الناس المعلومات التي تجعلهم أكثر حذراً قليلاً من الآثار الجانبية لوسائل منع الحمل، لذا فهو اتجاه واضح للغاية".

وأضافت إن الاعتقاد القائل بأن استخدام موانع الحمل الهرمونية على المدى الطويل يمكن أن يسبب العقم ليس صحيحًا.

"الناس خائفون، خاصة لأننا أصبحنا نتأخر في الإنجاب بصورة متزايدة " تقول سويميمو.