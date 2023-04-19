الذكاء الاصطناعي: موظفون يخشون فقدان وظائفهم في المستقبل القريب

قبل 42 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، في آذار مارس الماضي، نشر تقريرٌ يوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستبدل 300 مليون وظيفة تقريباً بدوام كامل.

يشعر العديد من العمال بالقلق من الخطر الذي يشكله الذكاء الاصطناعي على وظائفهم، فهل يمكننا تجاوز هذا التخوف والعثور على الجانب المشرق للموضوع؟

عملت كلير في العلاقات العامة في شركة استشارية كبرى في لندن لمدة ست سنوات، تتمتع الشابة البالغة من العمر 34 عامًا بوظيفتها وتتقاضى راتبا مريحا، ولكن في الأشهر الستة الماضية، بدأت تشعر بالقلق بشأن مستقبل حياتها المهنية بسبب الذكاء الاصطناعي.

تقول كلير التي تم حجب اسمها الأخير لحماية أمنها الوظيفي: "لا أعتقد أن الآلة حتى الآن يمكن أن تنتج عملاً بالجودة التي أنتجها، ولكن في ذات الوقت، أنا مندهشة من السرعة التي أصبح بها ChatGPT متطورة للغاية، بعد بضع سنوات أخرى، أتخيل أن الروبوت سيكون قادراً على أداء عملي تمامًا بقدر ما أستطيع، أكره أن أفكر فيما قد يعنيه ذلك لاحتمالاتي في العمل ".

في السنوات الأخيرة، ومع انتشار عناوين الأخبار حول الروبوتات التي تسرق الوظائف البشرية وتزايد إمكانية الوصول إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT، أفاد بعض العمال بأنهم بدأوا يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم وما إذا كانت المهارات التي لديهم ستكون ذات صلة بسوق العمل في السنوات المقبلة.

في آذار مارس الماضي، نشر تقريرٌ يوضح أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يستبدل 300 مليون وظيفة تقريباً بدوام كامل.

أما في العام الماضي، فقد أظهر استطلاع القوى العاملة العالمي السنوي لشركة برايس ووترهاوس كوبرز، أن ما يقرب من ثلث العينات قالوا إنهم قلقون بشأن احتمالية استبدال دورهم بالتكنولوجيا في غضون ثلاث سنوات.

يقول كاتب المحتوى أليس مارشال البالغ من العمر 29 عامًا والمقيم في بريستول بالمملكة المتحدة: "أعتقد أن الكثير من المنتجين قلقون، نأمل جميعًا في أن يتعرف عملاؤنا على قيمتنا، ويرجحوا العمل الإنساني وجودته على السعر والراحة التي توفرها أدوات الذكاء الاصطناعي."

الآن، يقول المدربون المهنيون وخبراء الموارد البشرية إنه على الرغم من أن بعض القلق قد يكون له ما يبرره ، يحتاج الموظفون إلى التركيز على ما يمكنهم التحكم فيه بدلاً من الخوف من خسارة وظائفهم لصالح الآلات، عليهم الاستثمار في تعلم كيفية العمل جنبًا إلى جنب مع التكنولوجيا، إذا ما تعاملو معها كوسيلة وليس تهديد، وسوف يجعلون أنفسهم أكثر قيمة لأصحاب العمل وسيقل قلقهم.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تتكاثر عناوين الأخبار حول سرقة الروبوتات للوظائف البشرية، حيث أفاد بعض الموظفين بأنهم قلقون بشأن مستقبلهم

الخوف من المجهول

بالنسبة لبعض الأشخاص ، تشعر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية كما لو أنها جاءت بسرعة وغضب، حيث ظهر ChatGPT من OpenAI بين عشية وضحاها، وما زال "سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي" يزداد أكثر كل يوم ، ما يخلق حالة مستمرة من الشك للعمال.

تؤكد كارولين مونتروز، وهي مدربة مهنية ومحاضرة في جامعة كولومبيا في نيويورك، أن تسارع الابتكار التكنولوجي والتغيير يمكن أن يكون مخيفا، وتضيف: "من الطبيعي أن تشعر بالقلق بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي لأن تطوره يتسم بالسلاسة، وهناك العديد من مصنعي التطبيقات غير المعروفين".

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ولكن بقدر ما أن التكنولوجيا الجديدة مثيرة للقلق، تقول مونتروز إن على العمال ألا يشعروا بالفزع الوجودي، يتمتع الأشخاص بالقدرة على اتخاذ قراراتهم الخاصة بشأن مدى قلقهم، يمكنهم إما "اختيار الشعور بالقلق من الذكاء الاصطناعي، أو التعرف عليه واستخدامه لصالحهم".

يقول سكوت ليكنز المتخصص في فهم القضايا المتعلقة بالثقة والتكنولوجيا: "لقد أظهر التقدم التكنولوجي لنا أن التكنولوجيا لديها القدرة على أتمتة عمليات العمل أو تبسيطها، ومع ذلك مع المجموعة الصحيحة من المهارات، غالبًا ما يكون الأفراد قادرين على التقدم جنبًا إلى جنب مع هذه التطورات "من أجل الشعور بقلق أقل حول الاستخدام السريع للذكاء الاصطناعي؛ يجب على الموظفين الاعتماد على التكنولوجيا، يعد التعليم والتدريب مفتاحًا للموظفين للتعرف على الذكاء الاصطناعي وما يمكن أن يفعله لدورهم الخاص وكذلك مساعدتهم على تطوير مهارات جديدة. بدلاً من الابتعاد عن الذكاء الاصطناعي، يجب على الموظفين التخطيط لتعلمه والاستفادة منه ".

قد يكون من المفيد أيضًا التذكر بأنه وفقًا لليكنز "هذه ليست المرة الأولى التي نواجه فيها اضطرابات في الصناعة - من الأتمتة والتصنيع إلى التجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة - لقد وجدنا طرقًا للتكيف". في الواقع ، غالبًا ما كانت التكنولوجيا الجديدة مثيرًة لقلق بعض الناس، لكن مونتروز توضح أن الكثير من الإيجابيات قد أتت من التطورات الجديدة السابقة، وتشير إلى أن التغيير التكنولوجي كان دائمًا مكونًا رئيسيًا لتقدم المجتمع.

بعيداً عن كيفية استجابة الناس لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، تقول مونتروز إنها موجودة لتبقى، وقد يكون من المفيد جدًا أن نبقى إيجابيين ونتطلع إلى الأمام، وتضيف: "إذا شعر الناس بالقلق بدلاً من العمل لتحسين مهاراتهم، فإن ذلك سيضرهم أكثر من الذكاء الاصطناعي نفسه".

قيمة فريدة للبشر

على الرغم من أن الخبراء يقولون إن بعض مستويات القلق لها ما يبررها، إلا أن الوقت لم يحن بعد للضغط على زر الذعر بعد، فقد أظهرت بعض الأبحاث مؤخرًا أن المخاوف من تولي الروبوتات للوظائف البشرية قد تكون مبالغًا فيها.

أظهر بحث أجراه أستاذ علم الاجتماع إريك داهلين في تشرين الثاني نوفمبر 2022 في جامعة بريغهام يونغ في يوتا في الولايات المتحدة، أن الروبوتات لا تحل محل العاملين البشريين بالمعدل الذي يعتقده معظم الناس، ولكن بعض الناس يخطؤون أيضًا في تصور معدل تولي أدوات الأتمتة، وأظهرت بياناته أن حوالي 14٪ من العمال قالوا إنهم يعتقدون أن وظيفتهم ستستبدل برجل آلي، لكن كل من الذين عانوا من فقدان الوظائف بسبب التكنولوجيا وكذلك الذين لم يبالغوا في وتيرة وحجم التغير، كانت تقديراتهم بعيدة عن الواقع.

"بشكل عام ، فإن تصوراتنا عن تولي الروبوتات زمام الأمور مبالغ فيها إلى حد كبير، يقول داهلين في بحثه: "أولئك الذين لم يفقدوا وظائفهم بالغوا في تقديراتهم بمقدار النصف تقريباً، وأولئك الذين فقدوا وظائفهم، بالغوا في تقديرهم بنحو ثلاث مرات". بينما قال داهلين إنه من الممكن تبني بعض التقنيات الجديدة وتنفيذها دون النظر في جميع الآثار المترتبة على ذلك، ومن الصحيح أيضًا أنه " ليس بالضرورة توظيف التكنولوجيا في أي شيء لأن ذلك ممكن فقط".

تشير ستيفاني كولمان، وهي مديرة أعمال الخدمات الاستشارية للأفراد في إحدى الشركات، تشير إلى أنه لا ينبغي أن نتوقع أن تكون القوى العاملة في المستقبل "مزدوجة"، بعبارة أخرى، يجب دائمًا وجود مزيج بين كل من البشر والروبوتات.

وتقول: "سيكون للإنسان دائمًا دور يلعبه في الأعمال التجارية من خلال أداء العمل المهم الذي لا تستطيع الروبوتات القيام به. يتطلب هذا النوع من العمل عادةً صفات بشرية فطرية، مثل بناء العلاقات والإبداع والذكاء العاطفي، تعتبر القيم الإنسانية الفريدة في القوى العاملة عند مقارنتها بالآلات أمراً مهماً في التغلب على المخاوف التي تحيط بهذا الموضوع".