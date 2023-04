استكشاف الفضاء: ما الذي يلزم لتصنيع بدلة فضاء تناسب الوقوف على سطح القمر مجددا؟

قبل ساعة واحدة

ماذا كان في العرض؟

كانت إستير ماركوس، مصممة الملابس الرئيسية لفيلمي Shang-Chi و The Legend of the Ten Rings ، وصممت أزياء سلسلة الدراما الفضائية Apple TV+.