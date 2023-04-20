روسيا وأوكرانيا: ما حقيقة الوميض المبهر الذي رُصد في سماء كييف؟

قبل ساعة واحدة

التعليق على الصورة، ولوحظ وهجٌ ساطع في سماء كييف ليلا في حوالي الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00 غرينيتش)

أثار وميض غامض أضاء سماء العاصمة الأوكرانية كييف التكهنات بشأن ماهيته وأسبابه.

وقال مسؤولون أوكرانيون إنهم اشتبهوا في أن يكون الوميض لقمر اصطناعي تابع لوكالة ناسا أثناء سقوطه على الأرض، لكن وكالة الفضاء الأمريكية قالت لبي بي سي إن القمر الاصطناعي ما زال في مداره ولم يسقط.

وفي وقت لاحق، قال مسؤولون في وكالة الفضاء الأوكرانية إن الوميض ربما كان لنيزك أثناء اختراقه للغلاف الجوي.

وكان سلاح الجو الأوكراني قد أكد أن الوميض ليس ناجما عن هجوم جوي روسي - على نحو ما هو شائع منذ الاجتياح الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

ولوحظ وهجٌ ساطع في سماء كييف ليلا في حوالي الساعة 22:00 بالتوقيت المحلي (19:00 غرينيتش).

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرهي بوبكو، عبر تلغرام، إن إنذار الغارة الجوية تم تنشيطه، لكن "أنظمة الدفاع الجوي لم تكن قيد التشغيل".

واقترح بوبكو أن الوميض كان ناجما عن سقوط قمر اصطناعي تابع لوكالة ناسا للفضاء على الأرض، مشيراً إلى أن مركبة فضائية زنتها 300 كيلوغرام كانت وكالة الفضاء الأمريكية أعلنت أنها على وشك العودة إلى الغلاف الجوي يوم الأربعاء.

وكان القمر الاصطناعي روفن رماتي لتصوير الطيف الشمسي عالي الطاقة، المعروف اختصارا باسم "ريسي"، يرصد الوميض المفاجئ للتوهج الشمسي، وقد تم إطلاقه إلى مدار منخفض حول الأرض في عام 2002 قبل أن يخرج من الخدمة في عام 2018، بحسب ناسا.

لكن روب مارغيتا، من مكتب استعلامات ناسا، قال لبي بي سي، إن القمر الاصطناعي كان لا يزال في مداره وقت ملاحظة الوميض، وإنه كان مقررا أن يعود إلى الغلاف الجوي للأرض أثناء الليل.

وأفاد موقع ساتفلير الإلكتروني لرصد الأقمار الاصطناعية بأن "ريسي" لم يكن في مكان قريب من أوكرانيا وقت حدوث الوميض.

واجتاحت نظرياتٌ وميمات وسائل التواصل الاجتماعي الأوكرانية عن ماهية الوميض، وكانت النظرية الأكثر رواجا هي أن هذا الوميض ناجم عن كائنات فضائية.