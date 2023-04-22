قصة رجل أعمال أمريكي يحاول تقليل عمره البيولوجي والحفاظ على شبابه دائما

لارا ليفينغتون

مقدمة برنامج كليك تي في -بي بي سي

قبل 8 دقيقة

التعليق على الصورة، بريان جونسون، في الصورة مع مراسلة بي بي سي لارا ليفينغتون، ومازال يحاول تقليل عمره البيولوجي

الموت هو النهاية الحتمية لكل البشر، لكن يتزايد أعداد الخبراء الذي يعتقدون أن ما نشعر به في سنوات عمرنا الأخيرة مع التقدم في العمر (من أعراض الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها) قد يتغير.

يتحدث هؤلاء الخبراء حاليا عن "امتداد الصحة"، أي زيادة عدد السنوات التي نشعر فيها بصحة جيدة خلال حياتنا.

من الممكن أن يكون متوسط عمر الإنسان قد تضاعف خلال الـ 150 عاما الماضية، لكن الكثيرين منا كانوا شهودا على التدهور في صحة الكثير من أحبائنا مع تقدمهم في السن.

لتجنب هذا المصير، تظهر صناعة جديدة، تبشر البشر بثورة طويلة الأمد وبتقنيات يقولون إنها تؤدي إلى حياة أطول لكنها تكون أيضا أكثر صحة.

يزدهر العمل مع أولئك الموجودين في هذا المجال، ويصفون المكملات الغذائية على أنها قادرة على محاربة تدهور الخلايا لدى البشر، بالإضافة إلى جميع أنواع العلاجات الساخنة والباردة التي تحاول مساعدتنا في تقليل الالتهابات ومخاطر الأمراض في أجسامنا.

لذلك قررت القيام برحلة إلى مركز المجال الجديد بولاية كاليفورنيا الأمريكية، غير متأكد مما إذا كنت قد وصلت إلى منظمة لجمع الأموال فقط، أم أننا وصلنا بالفعل إلى أعلى مراتب التقدم في الطب.

هنا ينفق رجل الأعمال في مجال التكنولوجيا، بريان جونسون، ملايين الدولارات في العام على أمل تقليل عمره البيولوجي، أي العمل على أن يبدو عمر جسده أصغر من عمره الزمني الفعلي، وهو 45 عاما.

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هناك سبب وجيه لأي منا للقيام بذلك. العمر هو العامل الأكثر خطورة للإصابة بالأمراض، سواء كان السرطان، أو مرض السكري من النوع الثاني، أو أمراض القلب، أو الخرف، لذلك إذا كان من الممكن تأخير الشيخوخة ككل، فقد يؤدي ذلك إلى تأخير خطر ظهور هذه الحالات. بالنسبة له، إنها رياضة.

في منزل جونسون الفاخر على شاطئ فينيسيا، تم تحويل غرفة النوم إلى عيادة حيث يقضي ساعات طويلة.

يستيقظ في الخامسة صباحا، ويأكل وجبته الأولى بعد ساعة، تليها وجبة ثانية، والأخيرة في الساعة 11 صباحا. وبجانب هذا يأخذ 54 حبة تم اختيارها بشكل طبي، ومزيج من المكملات والأدوية التي يأخذها بدون وصفة طبية، وكل هذه الأمور تم التخطيط لها بناء على نتائج التحاليل الاختبارات الطبية.

ويعيش كل أيامه في ممارسة تدريبات رياضية قاسية ومراقبة حالته وتناول علاجات عديدة.

أخبرني أن علاج الليزر للجلد بالكامل الذي خضع له قد قلل من عمر بشرته بمقدار 22 عاما، وهو أكبر انخفاض في العمر في أي جزء من جسمه.

التعليق على الصورة، زارت لارا المعامل والشركات في كاليفورنيا مع التركيز على طول العمر

إن جماليات الجسم ليست سوى جزء صغير من كل ذلك، حيث يذكرني جونسون أن "بشرتنا هي أكبر عضو لدينا".

كان جونسون منطقيا وودودا. تركت منزله وأنا أريد أن أكون مثله (قليلا). ربما أنا بالفعل مثله، فأنا أمارس الجري 5 كيلومترات في اليوم، وأحاول تجنب السكر، واستخدم أجهزة قياس وتتبع حالة الجسم من أجل المتعة.

اعتبر زملائي أن جونسون لا يشعر بالسعادة، لذا فمن الواضح أن حياته لا تناسب الجميع.

في حين أن روتين حياته قد يبدو قاسيا، إلا أن كل محادثة كانت تنصب على نمط الحياة.

يقول إريك فيردين، الرئيس التنفيذي لمعهد باك لأبحاث الشيخوخة: "نمط الحياة مسؤول عن حوالي 93 في المئة من طول عمرك - حوالي 7 في المئة فقط عوامل وراثية".

وأخبرني فيردين: "استنادا إلى البيانات (إذا كنا نعيش بصحة جيدة)، أتوقع أن معظم الناس يمكن أن يعيشوا حتى 95 عاما بصحة جيدة. لذلك هناك من 15 إلى 17 عاما (إضافي) من الحياة الصحية التي ننتظرها جميعا".

السؤال الكبير الآن، الذي يحقق فيه فيردين وآخرون، هو ماذا يعني نمط الحياة الصحي؟ خذ ممارسة تمرين رياضي على سبيل المثال، هل يجب أن تكون نزهة يومية أم المشاركة في صف رياضي بانتظام؟

الشيء نفسه ينطبق على الأكل الصحي. هل الصيام لا يقل أهمية عن تجنب السكر؟ وماذا عن النوم الجيد ليلا؟

لا يمكنك الاستهانة بهوس النوم الذي صادفته. التقيت بالعديد من الأشخاص الذين يضبطون أجهزة التنبيه الخاصة بهم ليس للاستيقاظ في الصباح، ولكن لتذكيرهم بالنوم في الوقت المحدد لمدة ثماني ساعات كاملة.

حسنا، لكل منا طريقته في تنظيم الأمر عند مستوى مختلف.

يمارس فيردين ما يدعو إليه، ويتألف نظامه من "الكثير من التمارين، وبعض الصيام، ونوم جيد، والكثير من التواصل الاجتماعي، والقليل من الكحول".

التعليق على الصورة، إريك فيردين، الرئيس التنفيذي لمعهد باك لأبحاث الشيخوخة، يؤكد أن التقدم في العمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بنمط الحياة

لكن ماذا عن نصائحه للآخرين؟ يقول فيردين: "حاول أن تقضي 14 ساعة على الأقل من 24 ساعة دون تناول أي سعرات حرارية لأن هذا له تأثير عميق على عملية التمثيل الغذائي لديك".

لكن هناك اختلاف حول مدى كون هذا الأمر صحيا بالنسبة لبعض النساء.

إن تتبع أجسامنا بشكل أفضل مع تقدمها في العمر ربما يكون مفيدا. يمكن الإبلاغ عن المخاطر الصحية مسبقا ويمكن استخدام أي عقاقير جديدة في الوقت المناسب.

كان من المثير للاهتمام أن نرى أن جميع العاملين في مجال علوم إطالة العمر يرتدون أكثر من جهاز تتبع حالة الجسم، عادة ما يكون ساعة ذكية (طريقة أكثر ملاءمة للنوم يمكنني إخبارك بها، هؤلاء الأشخاص مهووسون بإعطاء الأولوية للنوم).

من ناحيتي، وجدت أن التتبع الصحي لحالة الجسم مفيد. أنا لست مصابة بمرض السكري، لكنني مفتونة بالنتائج التي توصلت إليها أجهزة مراقبة مستوى الجلوكوز المستمرة التي ارتديتها لفترة من الوقت.

الافتراض هو أن التقدم في إطالة العمر سوف يتحقق، وإن كان بصورة أقل إثارة مما قد يأمل البعض.

يقترح الخبراء أنه قد يظهر دواء سيُحدث فرقا في البداية لمدة عام أو عامين، ثم تزداد السنوات تدريجيا مع الجيل التالي من الدواء، وهكذا يستمر التقدم.

لكن إلى جانب هذا التقدم، ستأتي معضلات عملية وأخلاقية.

أحد الأسئلة الأساسية هو ما إذا كان يمكن تعريف الشيخوخة على أنها مرض. هذا قد يسهل من إجراءات موافقة الجهات التنظيمية على الأدوية، لكن هناك مخاطرة من تصنيف الأشخاص فوق سن معينة على أنهم "مرضى".

قد تكون تكلفة هذه العلاجات مشكلة أو ربما لا تكون كذلك (بالنسبة للأنظمة الطبية المتطورة)، اعتمادا على ما يبدو عليه الأمر.

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن يؤدي اتباع أسلوب حياة صحي إلى زيادة العمر بضع سنوات إضافية، لذلك قد نحتاج إلى العمل لفترة أطول.

أثناء مهمة البحث في موضوع إطالة العمر، انقلبت توقعاتي.

لقد رأيت عناوين الأخبار المثيرة، التي تتحدث عن أصحاب المليارات في مجال التكنولوجيا يتسكعون على يخوتهم، ويتناقشون حول أحلام إنقاذ العالم، أو الذهاب إلى الفضاء، أو "علاج" الشيخوخة.

لكن في الواقع لم يكن هذا هو ما رأيته. كان الأثرياء يتبرعون بالمال للبحوث الطبية لسنوات. هذا مجرد جيل جديد من الثروة، وتخصص جديد محتمل للطب.

بالإضافة إلى أنه مثير للاهتمام حقا ويؤثر علينا جميعا.

لكن في الوقت الحالي، فإن تمديد فترة تمتعك بصحة جيدة يتطلب عملا شاقا. وكما قال الصحفي المقيم في وادي السيليكون، داني فورتسون: "التمرين صعب، والحبوب السحرية سهلة، ولهذا السبب الجميع متحمس جدا للحصول على الحبوب".

لذلك عدت إلى المنزل وأنا عازمة أكثر من أي وقت مضى على أن أعيش حياتي بصحة جيدة، أنام بشكل أفضل، أمارس التمارين الرياضية بدون عذر، أتناول الطعام بشكل جيد، وأعتز بالروابط الاجتماعية (نعم، كانت هذه وصفة إطالة العمر).