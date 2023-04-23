تويتر تعيد علامة التحقق الزرقاء إلى حسابات متابعيها بالملايين

زو كلينمان

محررة شؤون التكنولوجيا

قبل 43 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images

أعادت الشركة المسؤولة عن منصة تويتر علامة التحقق الزرقاء لبعض الحسابات فيها التي يزيد عدد متابعيها عن المليون من دون أن تدفع تلك الحسابات مبالغ مالية مقابل الاشتراك.

ومن بين تلك الحسابات التي أعيدت لها العلامة الزرقاء حسابات بيونسيه وهاري كين وريتشارد عثمان وفيكتوريا بيكام.

واستعاد حساب بي بي سي نيوز على تويتر علامته الذهبية أيضاً، ولكنه لم يدفع مقابل ذلك.

وقبل أن يشتري إيلون ماسك المنصة، كانت العلامة الزرقاء ،علامة للتحقق من صحة الحساب، تُعطى مجاناً من قبل تويتر.

وكانت تستخدم في الأصل كوسيلة تحقق من صحة الحساب، صممت للمساعدة في وقف الحسابات المزيفة وانتشار المعلومات المضللة.

أما الآن فإنها تعد رمزاً يوحي بأن الحساب مشترك بخدمة متميزة تدعى "تويتر بلو"- وهناك عملية تحقق مرتبطة بدفع الرسوم. وهناك أسعار متفاوتة اعتماداً على المكان الذي تم فيه الاشتراك ولكنها بحدود 8 دولارات في الشهر.

وبدأ أولئك الأشخاص الذين لديهم العلامة الزرقاء من عملية التحقق الأصلية، والذين قرروا عدم دفع رسوم الاشتراك، بفقدان تلك العلامة في 20 أبريل/ نيسان.

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ويٌعتبر المذيع البريطاني جيمس أوبراين، الذي لديه 1.1 مليون متابع لحسابه، أحد أولئك الأشخاص الذين استعادوا العلامة الزرقاء بعد فقدانها. وأكد أنه لم يدفع مقابل استعادتها في حسابه.

وأشار أيضاً إلى أن بعض الحسابات التي لديها أقل من مليون متابع يبدو أيضاً أنها قد استعادت العلامة الزرقاء التي "مسحت كلياً بقرار من إيلون ماسك".

وأكد لي إليوت هيغنز، الذي أسس منظمة التحقيقات "بلينغكات"، الجمعة أن العلامة الزرقاء وعلامة التحقق من "بلينغكات" أعطيت له مجاناً.

وزعم ماسك أنه دفع رسوم الاشتراكات بنفسه نيابة عن الكاتب ستيفن كينغ والممثل وليام شاتنر ولاعب كرة السلة ليبرون جيمس الذين انتقدوا جميعهم خطة الاشتراكات مقابل بقاء العلامة.

وحتى وقت كتابة هذا الموضوع، كان بعض المشاهير على غرار الممثل رايان رينولدز، الذي يملك أيضاً نادي ريكسهام لكرة القدم، ما زالت حساباتهم بلا علامة زرقاء رغم أن رينولدز لديه أكثر من 21 مليون متابع.

وافادت التقارير أيضاً بأن إزالة العلامة الزرقاء تتطلب القيام بذلك يدوياً وبالتالي فإن من الممكن أن تكون إعادتها ايضاً عملية يدوية ستستمر خلال الأيام القادمة.

التعليق على الصورة، بيونسيه استعادت العلامة الزرقاء على حسابها

وقد عانت خدمة "تويتر بلو" من عملية إطلاق لم تخل من المشاكل. فقد تم تأجيلها في البداية بعد أن برزت حسابات مزورة متظاهرة أنها لمؤسسات رسمية، وفي الأسابيع الأخيرة بدت حسابات المشتركين والحسابات المتحقق منها سابقاً متشابهة.

وتتمتع تغريدات المشتركين بظهور أكبر ويمكن للمنشور أن يكون أطول، ويرى المشتركون إعلانات أقل.

وكان إيلون ماسك قال سابقاً إن الأوضاع المالية للشركة كانت في ضائقة شديدة عندما استحوذ عليها وأن تويتر كانت تعمل بخسارة 4 ملايين دولار في اليوم.

ولم تكشف تويتر النقاب عن عدد الأشخاص الذين اختاروا الاشتراك حتى الآن لكن شركة التطبيقات "سنسور تاور" قدرت لشركة "تك كرانتش" أن المنصة كان لديها حوالي 386,000 مشترك في مارس/ آذار 2023.