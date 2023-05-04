ألزهايمر: دواء جديد مضاد للمرض يبطئ تطوره بنسبة الثلث

جيمس غالغر

مراسل الشؤون العلمية والطبية بي بي سي

قبل 18 دقيقة

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، يعطي العلاج الجديد أملا لمرضى ألزهايمر

ربما ندخل عصر علاج مرض ألزهايمر، بعد أن ثبت أن العقار الثاني الذي تم تصنيعه في أقل من عام يبطئ المرض.

وقال الخبراء "إننا الآن على أعتاب توفر الأدوية، وهو أمر بدا مؤخرا مستحيلا".

وقد ذكرت شركة إيلي ليلي أن عقارها donanemab يبطئ وتيرة مرض ألزهايمر بنحو الثلث.

لكن اثنين من المتطوعين، وربما الثالث، لقوا حتفهم نتيجة تورم خطير في الدماغ.

مادة لزجة

يعمل Donanemab بنفس طريقة lecanemab، الذي احتل عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم عندما ثبت أنه يبطئ المرض.

كلاهما يتكون من أجسام مضادة مثل تلك التي ينتجها الجسم لمهاجمة الفيروسات. لكن هذه المواد مصممة لإزالة مادة لزجة من الدماغ تسمى بيتا أميلويد.

يتراكم الأميلويد في الفراغات بين خلايا الدماغ، مكونا لويحات تعد واحدة من السمات المميزة لمرض ألزهايمر.

وقالت الدكتورة كاث مومري، المشرفة السريرية لعيادة الاضطرابات المعرفية في المستشفى الوطني لطب وجراحة الأعصاب في المملكة المتحدة: "المعركة المستمرة منذ عقود لإيجاد علاجات تقوم بتعديل مرض ألزهايمر آخذة في التغير. نحن ندخل الآن وقت تعديل المرض، حيث قد نأمل بشكل واقعي في علاج شخص مصاب بمرض ألزهايمر، من خلال إدارة المرض على المدى الطويل بدلا من الرعاية التلطيفية والداعمة".

ولم تُنشر التفاصيل الكاملة لتقييم إيلي ليلي، لكنها كشفت النتائج الرئيسية:

شارك 1734 شخصا في المراحل الأولى من مرض ألزهايمر،

وتم إعطاء Donanemab بشكل شهري حتى تختفي اللويحات المميزة في الدماغ.

وتباطأت وتيرة المرض بنحو 29٪ بشكل عام، وبنسبة 35٪ في مجموعة من المرضى اعتقد الباحثون أنهم أكثر عرضة للاستجابة.

واحتفظ أولئك الذين أعطوا الدواء أيضا بمزيد من متطلبات حياتهم اليومية مثل القدرة على مناقشة الأحداث الجارية أو القيادة أو ممارسة الهوايات.

ومع ذلك، كان تورم الدماغ من الآثار الجانبية الشائعة لدى ما يصل إلى ثلث المرضى.

وكان التورم في الغالب خفيفا أو بدون أعراض على الرغم من اكتشافه في فحوصات الدماغ، لكن 1.6٪ أصيبوا بتورم خطير في الدماغ، مع وفاة شخصين بشكل مباشر وموت متطوع ثالث بعد هذه الحالة.

"لقد شجعتنا الفوائد السريرية المحتملة التي قد يوفرها Donanemab، على الرغم من وجود مخاطر مرتبطة به قد تكون خطيرة ومهددة للحياة، مثل العديد من العلاجات الفعالة للأمراض المنهكة والمميتة"، هذا ما قاله الدكتور مارك مينتون نائب رئيس مجموعة "إيلي ليلي" لأبحاث وتطوير علم الأعصاب.

وقالت الشركة إنها ستبدأ عملية الحصول على ترخيص لعقارها للاستخدام في المستشفيات في الأشهر القليلة المقبلة.

وتقول الدكتورة ليز كولتهارد، من جامعة بريستول، إن هناك "آثارا جانبية كبيرة، ونقصا في البيانات طويلة المدى، لكن الدواء يمكن أن يساعد الناس على العيش بشكل جيد مع مرض ألزهايمر لفترة أطول".

"فكرة مستحيلة"

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كما أن وجود عقارين يبطئان المرض من خلال استهداف الأميلويد في الدماغ، أقنع العلماء أيضا بأنهم يسيرون على الطريق الصحيح بعد عقود من البؤس والفشل.

وقال البروفيسور جون هاردي، من معهد أبحاث الخرف في المملكة المتحدة، والذي أدى عمله إلى فكرة استهداف الأميلويد، قبل 30 عاما: "يجب أن يبدد هذا أي شكوك عالقة حول هذا النهج. إن تناول عقارين أمر رائع للمنافسة".

وقالت الدكتورة سوزان كولهاس، من مركز أبحاث ألزهايمر في المملكة المتحدة: "نحن الآن على أعتاب الجيل الأول من العلاجات لمرض الزهايمر، وهو أمر اعتقد الكثيرون أنه مستحيل قبل عقد من الزمن فقط".

ومع ذلك، يبدو أن هذه الأدوية تعمل فقط في المراحل الأولى من المرض، قبل أن يتلف الدماغ بشدة.

وإذا تمت الموافقة عليها في المملكة المتحدة، فسيستغرق الأمر ثورة في كيفية تشخيص المرض لإحداث فرق.

والمعروف أن 1-2٪ فقط من الناس يخضعون لفحوصات المخ أو تحليل السائل النخاعي لتحديد ما إذا كانوا بالفعل مصابين بمرض الزهايمر أو أي شكل آخر من أشكال الخرف التي لا تفيد الأدوية ضدها.

وسيتعين على الخدمات الصحية البريطانية أن تقرر ما إذا كانت قادرة على تحمل تكاليفها.