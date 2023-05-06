الاحتيال: البنوك تحذر من زيادة كبيرة في هذه العمليات عبر الإنترنت

توم جيركن

مراسل التكنولوجيا بي بي سي

قبل ساعة واحدة

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حذرت البنوك من زيادة كبيرة في عمليات الاحتيال في عام 2022، حيث نشأ الكثير من هذه العمليات عبر الإنترنت.

وقال بنك باركليز لبي بي سي إن 77٪ من عمليات الاحتيال تحدث الآن على وسائل التواصل الاجتماعي والأسواق الإلكترونية وتطبيقات المواعدة.

ووجد بنك تي أس بي إن الزيادة الكبيرة كانت في حالات انتحال الشخصية والاحتيال في الاستثمار والشراء.

ووجد أن عمليات الاحتيال عبر انتحال الشخصية على تطبيق واتساب قد تضاعفت ثلاث مرات في غضون عام، بينما تضاعفت القوائم المزيفة عبر سوق فيسبوك.

وقال إن هناك "طفرات احتيال ضخمة" على المنصات المملوكة لشركة ميتا، مثل واتساب وفايسبوك.

وقال متحدث باسم ميتا لبي بي سي إنه يعتقد أن الاحتيال "قضية على مستوى القطاع".

وأضاف: "يستخدم المحتالون أساليب متطورة بشكل متزايد للاحتيال على الأشخاص بعدة طرق، بما في ذلك البريد الإلكتروني والرسائل القصيرة وغير المتصلة بالإنترنت، لا نريد أن يقع أي شخص ضحية لهؤلاء المجرمين، وهذا هو السبب في أن منصاتنا لديها أنظمة لمنع عمليات الاحتيال، ويجب أن يكون معلنو الخدمات المالية الآن مرخصين من هيئة السلوك المالي ونحن ندير حملات توعية المستهلك حول كيفية اكتشاف السلوك الاحتيالي".

"وباء الاحتيال"

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وقالت ليز زيغلر، مديرة منع الاحتيال في مجموعة لويدز المصرفية، لبي بي سي إن البنوك تواجه "وباء من عمليات الاحتيال".

وقالت: "مع بدء أكثر من 70٪ من عمليات الاحتيال بالاتصال عبر منصات التكنولوجيا الرئيسية، يجب تحميل هذه الشركات المسؤولية عن وقف عمليات الاحتيال في المصدر ووضع الأمور في نصابها الصحيح للضحايا الأبرياء".

في السابق، أخبرت أليسون روز، الرئيسة التنفيذية لبنك نات ويست، لجنة اختيار وزارة الخزانة أن ثلاثة ملايين شخص في المملكة المتحدة كانوا ضحايا للاحتيال في عام 2022.

وقالت: "لقد شهدنا زيادة بنسبة 87٪ في عمليات الاحتيال، ويُقدر بنك نات ويست أن 60٪ من عمليات الاحتيال نشأت على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التكنولوجيا".

وفي الوقت نفسه، قال بنك تي أس بي إن "60٪ من حالات الاحتيال في الشراء التي يعرفها - حيث يبيع المحتال عنصراً لا ينوي إرساله إلى المشتري - تحدث عبر سوق فايسبوك، وأن ثلثي حالات الاحتيال في انتحال الشخصية تحدث عبر واتساب".

ويقول البنك إنه أصدر 2,650 استرداداً للأموال تغطي هذه الحالات العام الماضي.

وقال بول ديفيس، مدير منع الاحتيال في تي أس بي، إنه يعتقد أن شركات التواصل الاجتماعي "يجب أن تنظف منصاتها بشكل عاجل" لحماية المستهلكين.

وقال: "لقد حان الوقت كي تتحمل شركات وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المسؤولية المالية عن ارتفاع مستويات الاحتيال التي تحدث على منصاتها".

الأموال المعادة

ووفقاً لأحدث الأرقام الصادرة عن شركة يو كيه فايننس التي تمثل القطاع المصرفي والمالي، تم إرجاع 56٪ من إجمالي المبلغ المفقود بسبب عمليات الاحتيال إلى العملاء في النصف الأول من عام 2022.

وسُجلت العديد من البنوك، بما في ذلك نات ويست ولويدز وباركليز، على قانون نموذج السداد الطارئ، والذي يهدف إلى تعويض الأشخاص إذا وقعوا ضحية لعملية احتيال الدفع المصرح بها "وتصرفوا بشكل مناسب".

وعملية احتيال الدفع المصرح بها يُقصد بها المكان الذي يتم فيه خداع شخص لتحويل الأموال إلى حساب يديره محتال.

لكن بنك تي بي أس يقول إنه "يعوض الناس في 97٪ من جميع حالات الاحتيال التي ينظر فيها، ويقوم بحملة من أجل أن يحذو الآخرون حذوه".

وقال روسيو كونشا، مدير السياسة والمناصرة في مجموعة المستهلكين "ويتش؟" إن الإحصاءات "تكشف الحجم المقلق" للاحتيال على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال: "لقد مر مشروع قانون السلامة على الإنترنت بالبرلمان منذ أكثر من عام وكان التقدم بطيئاً للغاية، حيث لا يزال الناس يتعرضون للخداع كل يوم".