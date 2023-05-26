شركة إيلون ماسك للرقائق الدماغية تقول إنها حصلت على موافقة أمريكية لبدء التجارب على البشر

قبل 27 دقيقة

صدر الصورة، Reuters التعليق على الصورة، ترغب شركة نيورالينك بالمساعدة في استعادة الناس قدرتهم على الرؤية والتنقل .

تقول شركة إيلون ماسك للرقائق الدماغية نيورالينك "Neuralink" إنها تلقت موافقة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لإجراء اختباراتها الأولى على البشر.

وتريد شركة نيورالينك لزراعة الأعضاء، المساعدة في استعادة الناس لقدرتهم على الرؤية والتنقل من خلال ربط العقول بأجهزة الكمبيوتر.

وتقول إنه ليس لديها خطط فورية لبدء اختبار المشاركين. فيما لم تحقق طموحات ماسك السابقة لبدء الاختبارات شيئا.

ولم تعلق الجهة التي تسن القوانين التي تحكم هذه الاختراعات بعد.

وتم رفض محاولة سابقة من شركة نيورالينك للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لأسباب تتعلق بالسلامة، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء في مارس/آذار، واستشهد بالعديد من الموظفين الحاليين والسابقين.

وتأمل شركة نيورالينك في استخدام رقاقاتها الدقيقة لعلاج حالات مثل الشلل والعمى، ولمساعدة بعض الأشخاص ذوي الإعاقة على استخدام أجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا الهاتف المحمول.

وصممت الرقائق التي تم اختبارها على القردة لتفسير الإشارات الصادرة عن الدماغ ونقل المعلومات إلى الأجهزة عبر البلوتوث.

وكان ماسك قد قال سابقا إن التكنولوجيا المقترحة يمكن أن تساعد في تقليل المخاوف بشأن حلول الذكاء الاصطناعي محل البشر.

ووعدت نيورالينك بمزيد من المعلومات "قريبا" حول خطط تسجيل المشاركين في التجربة.

وحذر الخبراء من أن الزراعة التقنية في الدماغ لدى نيورالينك ستتطلب اختبارات مكثفة للتغلب على التحديات الفنية والأخلاقية إذا كانت ستصبح متاحة على نطاق واسع.

وكانت الشركة التي شارك في تأسيسها ماسك في عام 2016 قد بالغت مرارا وتكرارا في تقدير السرعة التي يمكنها بها تنفيذ خططها.

وكان هدفها الأولي هو البدء في زرع رقائق في أدمغة الإنسان في عام 2020، من أجل الوفاء بالتعهد الذي أخذته على نفسها في العام السابق. وتعهدت لاحقا بالبدء في عام 2022.

وتعرضت الشركة لانتكاسة أخرى في ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، بعد أن ورد أنها خضعت للتحقيق في انتهاكات مزعومة لصحة ورفاهية الحيوانات في عملها. ونفت في وقت سابق مزاعم مماثلة.

وجاء إعلانها عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إجراء الاختبارات البشرية بعد الأخبار الأخيرة عن انفراج مماثل يتعلق بزراعة تقنية في الدماغ من قبل باحثين سويسريين.