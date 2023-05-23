BBC News,
عربي
إذهب الى المحتوى
أقسام
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
رئيسية
شرق أوسط
عالم
علوم وتكنولوجيا
صحة
فيديو
صحافة
ترند
تحقيقات
بودكاست
برامجنا
بي بي سي تلقي الضوء على معاناة بعض النساء المصابات بناسور الولادة
جهازك لا يدعم تشغيل الفيديو
بي بي سي تلقي الضوء على معاناة بعض النساء المصابات بناسور الولادة
قبل 16 دقيقة
الأكثر مشاهدة
2:53
فيديو,
الأكثر مشاهدة في 2022: طالبة سعودية تفتح وكالة لعارضات الأزياء الممتلئات في مصر
, المدة 2,53
27 ديسمبر/ كانون الأول 2022
4:19
فيديو,
جمال مبارك.. هل يحق لنجل الرئيس مبارك الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية؟
, المدة 4,19
22 مايو/ أيار 2023
3:26
فيديو,
موسم 100 امرأة: الراقصة التي تسعى لحماية تراث الجزائر الفني
, المدة 3,26
9 ديسمبر/ كانون الأول 2022
2:32
فيديو,
ما هي قصة الأمير الإثيوبي الذي يرفض قصر باكنغهام إعادة رفاته؟
, المدة 2,32
22 مايو/ أيار 2023
2:02
فيديو,
اشتباكات السودان: "إبادة جماعية في إقليم غرب دارفور"
, المدة 2,02
قبل 7 ساعة
3:16
فيديو,
الأمن العراقي يلقي القبض على أربعة أفراد من "جماعة القربان" وجدل حول أفكار تلك الجماعة
, المدة 3,16
قبل 6 ساعة
2:00
فيديو,
اعتقالات تونس: لماذا تقدم المحامية دليلة بن مبارك المساعدة للمعتقلين؟
, المدة 2,00
10 مارس/ آذار 2023
4:28
فيديو,
طبيب كويتي ينقذ طفلة أردنية من موت محتّم
, المدة 4,28
قبل 6 ساعة
فيديو,
مباشر: تلفزيون بي بي سي عربي
30 أغسطس/ آب 2019
1:33
فيديو,
مظاهرات إيران: ناشطة إيرانية بعين اصطناعية بعد فقدها عينها في الاحتجاجات
, المدة 1,33
23 مايو/ أيار 2023