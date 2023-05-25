الطاقة المتجددة: لماذا تعتبر مواقف السيارات أكثر المساحات سخونة في الطاقة الشمسية؟

كريس بارانيوك

مراسل شؤون تكنولوجيا الأعمال

قبل ساعة واحدة

صدر الصورة، Jon Tillott التعليق على الصورة، منشأة الطاقة الشمسية الجديدة في موقف للسيارات في جنوب إنجلترا

هناك أكثر من مجرد سيارات ومساحات فارغة في موقف السيارات هذا، إذ تقبع مجموعة ضخمة من الألواح الشمسية فوق دعامات فولاذية سوداء نفاثة، تمتص أشعة الشمس وتظلل المركبات تحتها.

خارج مكاتب شركة كبرى لتصنيع السيارات في جنوب إنجلترا، يوجد الآن أكثر من ألفي لوحة في المجموع بسعة قصوى تقل قليلا عن 1 ميغاوات.

هذا يكفي لتشغيل مئات المنازل.

"إنها تبدو مذهلة"، يقول غي تشيلفرز، مدير تطوير الأعمال في سيغ، الشركة التي زودت الألواح الشمسية.

ويصر على أن هذه الألواح تجعل مواقف السيارات أكثر جاذبية من الناحية البصرية.

وتتيح مواقف السيارات أو منافذ السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية إنتاج الكهرباء في الأماكن المفتوحة التي تميل إلى وضعها بشكل ملائم بالقرب من المرافق المستهلكة للطاقة مثل المستشفيات أو مراكز التسوق أو المكاتب. تتمتع الألواح بفوائد إضافية من حيث أنها تحمي السيارات من المطر والثلج أو أشعة الشمس الحارقة في الصيف.

وفي محاولة لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة، وافق مجلس الشيوخ الفرنسي مؤخراً على تشريع إلزامي لتغطية جميع مواقف السيارات الحالية والجديدة التي تحتوي على 80 مكاناً أو أكثر بالألواح الشمسية.

صدر الصورة، Guy Chilvers التعليق على الصورة، غي تشيلفرز الذي يظهر في الصورة على اليسار مع زميلة له يقول إن الطلب على هذا الإطار أصبح "جنونياً"

على الرغم من عدم وجود متطلبات مكافئة في المملكة المتحدة، إلا أن مواقف السيارات الشمسية موجودة منذ سنوات وهناك علامات على أنها بدأت في الازدهار هنا. ومع استمرار ارتفاع أسعار الكهرباء حالياً، تتجه العديد من الشركات إلى مصادر الطاقة المتجددة في الموقع لمحاولة إبقاء التكاليف منخفضة على المدى الطويل.

هناك فرصة كبيرة لتحويل المزيد من مواقف السيارات البريطانية إلى مزارع شمسية، وفقا لتقرير جديد نشرته جمعية سي بي آر إي الخيرية الريفية ومعهد يو سي أل للطاقة.

"نعتقد أن إجمالي الإمكانات في البيئة المبنية يبلغ حوالي 117 جيغاوات"، كما يقول البروفيسور مارك باريت من كلية لندن الجامعية. ويضيف: "ومن ذلك، نعتقد أن 11 جيغاوات هي مواقف للسيارات".

وتمتلك المملكة المتحدة حالياً حوالي 15 جيغاوات من الطاقة الشمسية في المجموع وتتطلب 40 جيغاوات بحلول عام 2030 من أجل تحقيق أهداف صافي الصفر، وفقا لسولار إنيرجي يو كيه.

صدر الصورة، Bentley التعليق على الصورة، توجد أكبر مجموعة شمسية لمواقف السيارات في المملكة المتحدة في مصنع بنتلي في كرو

ويشير البروفيسور باريت إلى أن رقم 11 جيغاوات متحفظ ويستند إلى تقدير 130 كيلومتراً مربعاً من مواقف السيارات المتاحة في المملكة المتحدة - أقل من 200 كيلومتر مربع التي قدّرها وكلاء العقارات نايت فرانك. افترض تقرير سي بي آر إي ويو سي أل أيضاً أن 50٪ من كل موقف سيارات فردي سيتم تغطيته بمظلة بدلا من 100٪.

بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، هناك مساحة كبيرة في مواقف السيارات للألواح الشمسية وبدأ الناس يدركون ذلك.

"لقد أصبح الأمر جنوناً تماماً"، يقول تشيلفرز، في إشارة إلى صندوق الوارد الخاص به. في الآونة الأخيرة، تم اقتباسه للفنادق والمستشفيات ومراكز الترفيه. يقوم تشيلفرز وزملاؤه بتصميم وبناء الهياكل الفولاذية للمظلات الشمسية بينما يتم توفير الألواح بشكل منفصل.

كما وصفت الشركات المنافسة التي تحدثت إلى بي بي سي ارتفاع الطلب على مظلات مواقف السيارات الشمسية.

صدر الصورة، Getty Images التعليق على الصورة، تتفوق الدول المشمسة على المملكة المتحدة عندما يتعلق الأمر بمواقف السيارات التي تعمل بالطاقة الشمسية

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توفر شركة براكسيا إنيرجي، ومقرها إسبانيا، حوالي 3 ميغاوات من منشآت الطاقة الشمسية لمواقف السيارات في المملكة المتحدة كل عام وتقول إنها تتوقع أن ينمو هذا عشرة أضعاف بحلول عام 2028.

وتقول متحدثة باسم شركة فيوليا إن الشركة قامت مؤخراً بتركيب نظام مظلة شمسية بقدرة 1.1 ميغاوات في موقف السيارات بمستشفى إيستبورن وسجلت الشركة طلبا متزايداً على البنية التحتية للطاقة الشمسية في المملكة المتحدة مؤخراً.

وتقول شركة سولارسنس، وهي شركة في كليفيدون، إنها تلقت أيضاً استفسارات متزايدة في الأشهر الأخيرة.

ويجادل تيم إيفانز، الرئيس التنفيذي لشركة 3 تي، بأنه في الماضي، كانت المملكة المتحدة بطيئة في متابعة هذه التكنولوجيا مقارنة بدول القارة. إذ يقول: "نحن متأخرون إلى حد ما".

ومع ذلك، هناك بعض الأمثلة الرئيسية الموجودة بالفعل، فأكبر موقف للسيارات الشمسية تم تركيبه حتى الآن في المملكة المتحدة هو ذلك الموجود في مصنع سيارات بنتلي في كرو، والذي تبلغ طاقته القصوى 2.7 ميغاوات.

ويقول إيفانز إنه يستكشف حالياً أربعة مشاريع محتملة جديدة مع عملاء يمكن أن تتجاوز طاقته 5 ميغاوات.

ويمكن للألواح الشمسية في مواقف السيارات أيضا تشغيل شحن السيارة الكهربائية (إي في). يعمل هذا بشكل جيد بشكل خاص في المكاتب، حيث يتم إيقاف سيارات الموظفين في الخارج لعدة ساعات. ويقول إيفانز إن مراكز التسوق وملاعب كرة القدم ومراكز الترفيه ودور السينما هي أيضا أماكن مناسبة، حيث تميل السيارات إلى الوقوف لمدة ساعتين أو أكثر للسماح بالشحن الكافي.

لكن الدعامات الفولاذية المطلوبة للعديد من الألواح الشمسية تضيف إلى التكلفة. غالبا ما يكون من الأرخص وضع الألواح الشمسية على سطح المباني الكبيرة، مثل محلات السوبر ماركت. ويقدر إيفانز أن الطاقة الشمسية على الأسطح تنتج الكهرباء بحوالي 9 بنسات لكل كيلوواط ساعة حالياً، مقابل 14 بنسا أو 15 بنسا لكل كيلووات ساعة من الألواح في مواقف السيارات.

ولا توجد العديد من الجوانب السلبية الواضحة الأخرى للألواح، كما يقول ريتشارد واتكينز من جامعة كنت. ويشير إلى أن القائمين بالتركيب قد يرغبون في تركيبها بإضاءة فعالة تحت المظلة بحيث لا تؤدي إلى مساحات مظلمة يحتمل أن تكون خطرة في الليل.

أحد العوائق التي تواجه العديد من مشاريع الطاقة المتجددة في الوقت الحالي هو نقص توصيلات الشبكة، حيث يجب التعامل مع فائض الطاقة الناتج عن الألواح الشمسية، على سبيل المثال، بواسطة الشبكة. مليارات الجنيهات من المنشآت المتجددة معلقة فعليا بسبب هذه المشكلة، وفقاً لأبحاث بي بي سي.

ويقول تشيلفرز: "لقد كان لدي للتو موقف سيارات بقدرة ميغاوات، وموقف سيارات جميل، لمصنع تم رفضه لأنه لا يمكنه الحصول على اتصال بالشبكة".

كما يسلط متحدث باسم شركة الطاقة الشمسية في المملكة المتحدة الضوء على هذه المشكلة، قائلا إن مواقف السيارات الشمسية التي أصبحت مشهداً شائعاً ستظل "احتمالاً بعيداً" حتى يتم حلها.

تبحث هيئة تنظيم صناعة الطاقة أوفغم عن طرق لتسريع الاتصالات، كما أن ناشونال غريد لديها خطة لتحسين العملية.

هناك الكثير من المواقع الأخرى في جميع أنحاء المملكة المتحدة، إلى جانب مواقف السيارات، والتي يمكن أن تستوعب أيضا المنشآت الشمسية وتساعدنا في التخلص من الوقود الأحفوري، كما تلاحظ البروفيسور سارة ووكر من جامعة نيوكاسل. مسارات الدراجات والسكك الحديدية، على سبيل المثال، أو الخزانات التي يمكن تغطيتها بألواح شمسية عائمة، هذه تساعد أيضاً في التقليل من عملية فقدان التبخر للمياه من الخزانات.