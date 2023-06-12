الذكاء الاصطناعي: كيف تُميز بين الصور التي ينتجها والصور الحقيقية؟

مايكل بيرجس

بي بي سي نيوز

قبل 36 دقيقة

صدر الصورة، NIGHT CAFE

إن المحتوى الذي يُنشأ بواسطة الذكاء الاصطناعي آخذ في التوسع والازدياد، سواء في مجالات الفن أو الأدب أو الموسيقى أو التصوير الفوتوغرافي.

فالمحتوى المُنتج بواسطة الذكاء الاصطناعي متقدم للغاية، لدرجة تجعل من الصعوبة بمكان التمييز بين ما هو حقيقي وما هو مصطنع.

صدر الصورة، NIGHT CAFE

كل هذه الصور، أنشئت باستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي على موقع "نايت كافيه".

لم تُلتقط صورة لأي من هذه الوجوه، فجميعها صور شُكلت بواسطة موجه نصي (أي اعطاء البرنامج تعليمات نصية ليقدم عنها صورة).

وهذا الموجه يمكن أن تطلب منه صورة بسيطة مثل "امرأة تصرخ" أو "توأم".

صدر الصورة، NIGHT CAFE

صدر الصورة، NIGHT CAFE

وقد ظهرت المخاطر المحتملة لمثل هذا المحتوى مؤخرا، عندما دخل الفنان الألماني بوريس إلداغسن هذا العام في جائزة سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي، بصورة أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي وفازت في المسابقة.

صدر الصورة، NIGHT CAFE

وقد رفض إلداغسن تسلم الجائزة، وقال إنه كان مجرد "قرد مخادع" لجأ إلى ذلك ليرى إن كان في استطاعة أي من الحكام أن "يعلم أو يشتبه في أن الصورة أنشأها بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "ينبغي ألا تتنافس الصور الحقيقية والمُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي في ما بينها في جائزة كهذه".

صدر الصورة، NIGHT CAFE

صدر الصورة، NIGHT CAFE

قال أنغس راسل، مؤسس موقع نايت كافيه: "قبل خمس سنوات، كان الناس يقولون إن الذكاء الاصطناعي سيتولى الوظائف الروتينية، لكن الأمور التي تتطلب الإبداع ستكون آمنة لفترة طويلة".

واستدرك قائلا: "لكن اتضح عكس ذلك تماما. قد تكون الوظائف الإبداعية والقائمة على المعرفة أول الأعمال التي يمكن استبدالها".

صدر الصورة، NIGHT CAFE

صدر الصورة، NIGHT CAFE

وقال محرر الصور في بي بي سي نيوز، فيل كُومس، على الرغم من أن الصور المزيفة أو التي جرى التلاعب فيها "ليست بالأمر الجديد"، إلا أن نمو الذكاء الاصطناعي من شأنه أن "يولّد بعض التحديات".

وأضاف: "هناك أدوات يمكن أن تساعدنا في تحديد الصور التي جرى التلاعب بها".

"ويمكن أن تساعد هذه الأدوات في اكتشاف ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي أيضا".

وأضاف: "لكنها ليست دليلا مضمونا، ولا يزال الكثير يعتمد على الفحص البصري الدقيق للصورة".

صدر الصورة، NIGHT CAFE

أما الدكتور ديفيد جيما، وهو أستاذ مشارك في شؤون قضايا الإبداع والابتكار في كلية الصحافة بجامعة كارديف، وقد أبدى إعجابه بالواقعية المفرطة لهذه الصور، قائلا: "كل ما تتوقعه من مواصفات للصورة الجيدة موجود فيها".

وأضاف: "لا يوجد شيء في هذه الصور يمكن أن يقودك إلى الاعتقاد بأنها أنشئت بأي طريقة أخرى"، في إشارة للذكاء الاصطناعي.

صدر الصورة، NIGHT CAFE

يعتقد الدكتور جيما أن الأمر يستحق النظر فيما يتعلق بسوء الاستخدام المحتمل لصور الذكاء الاصطناعي في الصحافة والمحتوى الواقعي.

"لقد دخلنا نوعا ما إلى منطقة تسبق فيها التكنولوجيا أطر السياسات. وهذا يجعلنا في وضع محفوف بمخاطر كبيرة".

وأوضح: "يمكن استخدامه لأغراض خبيثة حقيقية، وربما يتطلب الأمر فرض عقوبات".

"وإلا، كيف تجبر الناس على عدم استخدام الصور التي يعلمون علم اليقين أن عدسة الكاميرا لم تلتقطها، والتي قد تستدعي سرد قصص غير حقيقية في مقابل الصور الواقعية؟!"

صدر الصورة، NIGHT CAFE

ونظرا لأن الصور التي جرى إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي أضحت أكثر تقدما، والتطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي أضحت متاحة للجميع، سيظل السؤال دائما: هل هي صور حقيقية أم أنها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟