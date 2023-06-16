الذكاء الاصطناعي: عراب التكنولوجيا يان ليكون يقلل من المخاوف على وظائف البشر

كريس فالانس

محرر شؤون التكنولوجيا - بي بي سي

قبل 51 دقيقة

صدر الصورة، Meta التعليق على الصورة، يان أندري ليكون، يعدّ واحدا من ثلاثة آباء روحيين للذكاء الاصطناعي في العالم

قال يان أندري ليكون، الذي يعدّ واحدا من ثلاثة آباء روحيين للذكاء الاصطناعي في العالم، إن هذه التقنية لن تهيمن على كل شيء ولن تقضي على الوظائف للأبد.

وأكد أستاذ الرياضيات في جامعة نيويورك وكبير فريق الذكاء الاصطناعي في فيسبوك، أن مخاوف بعض الخبراء من تهديد هذه التقنية للبشر هي "محض سخافات مثيرة للسخرية".

ونوّه يان أندري إلى أن الحواسيب ربما كانت أكثر ذكاء من البشر، لكن ذلك كان معلوما منذ سنين طويلة، ولو كان الأمر ينطوي على خطورة على البشر لما مضى العلماء في تطويرها.

وكان مستشار بالحكومة البريطانية قد صرح لبي بي سي مؤخرا أنه ربما كانت هناك حاجة إلى حظر عدد من أوجُه الذكاء الاصطناعي المؤثرة.

وفي عام 2018، فاز يان أندري ليكون بجائزة تورنغ، مع كل من جيوفري هينتون ويوشوا بنجيو، وذلك لإسهاماتهم في مجال الذكاء الاصطناعي، ليصبح ثلاثتهم آباء روحيين في هذا المجال.

ويرأس يان أندري حاليا فريق الذكاء الاصطناعي في شركة ميتا (الشركة الأم لكل من فيسبوك وإنستغرام وواتساب).

ولا يتفق يان أندري مع كل من هينتون وبنجيو في أن الذكاء الاصطناعي يشكّل خطورة على الجنس البشري. ونفى يان أندري أن يكون الذكاء الاصطناعي مرشحا للهيمنة على العالم، قائلا إن التفكير على هذا النحو يمثّل "إسقاطا لطبيعة بشرية" على الآلة. ورأى يان أندري أنه من الخطأ الكبير تقييد أبحاث الذكاء الاصطناعي.

وقال الباحث إن قلق الناس من الذكاء الاصطناعي نابع من عجزهم عن تخيُّل كيف يمكن أن يكون آمنا. وأوضح يان أندري بالقول إن "الأمر كما لو أنك حدّثت أحدهم في عام 1930 عن إقدامك على تصنيع محرك نفاث آمِن، حين لم يكن هذا النوع من المحركات قد اختُرع بعد.

والشيء نفسه ينطبق على الحديث الآن عن تطوير ذكاء اصطناعي في مستوى الذكاء البشري وهو ما لم يتم بعد".وأضاف يان أندري أن المحركات النفاثة تم تطويرها وتطويعها بشكل آمن، وكذلك سيكون الأمر نفسه مع الذكاء الاصطناعي.

وتعكف شركة ميتا على برنامج بحثي ضخم في مجال الذكاء الاصطناعي وإنتاج أجهزة ذكية لها نفس قدرات الإنسان. كما تستخدم شركة ميتا تقنية الذكاء الاصطناعي لرصد المنشورات الضارة على منصات التواصل الاجتماعي.

وفي حديث للصحفيين عن عمله في هذا البرنامج، قال يان أندري إن الهدف هو إنتاج أجهزة آمنة يمكنها أن تتذكر وتستنتج وتخطط وتمتلك ما يشبه الحس السليم - وهي سمات تفتقر إليها برامج الدردشة الشائعة مثل تشات جي بي تي.

التعليق على الصورة، الباحث يان أندري ليكون يتحدث للصحفيين في مقر شركة ميتا في العاصمة الفرنسية باريس

وقال يان أندري إنه "لا شك" أن الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الذكاء البشري. لكن الباحثين لا يزالون يفتقدون تصورّات ضرورية للوصول إلى هذا المستوى، وهو ما قد يستغرق سنوات إنْ لم يكن عقودا.

وعندما يتحدث الناس عن مخاوفهم من ظهور آلات في مستوى الإنسان أو في مستوى أعلى من الإنسان قي المستقبل، فإنهم يشيرون بذلك إلى ما يُعرف بالذكاء العام الاصطناعي.

إنها أجهزة تشبه البشر؛ يمكنها تقديم حلول لطيف واسع من المشكلات.

وحال ظهور تلك الآلات (التي تنعم بذكاء في مستوى البشر أو أعلى)، ثمة مخاوف من أن يتجه العلماء إلى تطوير آلات تتميز بذكاء خارق تتمكن عبره من الهيمنة على العالم كله في دقائق معدودة. وفي ذلك، قال يان أندري: "هذه المخاوف محض سخافات مثيرة للسخرية".

تبعات ذلك على الوظائف

يتخوف البعض من فكرة أن يحلّ الذكاء الاصطناعي محل العديد من الوظائف، وأن تتجه شركات نتيجة لذلك إلى وقف عمليات التوظيف في عدد من الوظائف.

وفي ذلك يقول يان أندري لبي بي سي: "لن يثمر ذلك عن ضياع الكثير من الوظائف للأبد". لكن طبيعة العمل ستتغير لأننا "ليس لدينا فكرة" عن ما هي أبرز الوظائف التي ستكون قائمة بعد 20 عاما من الآن.