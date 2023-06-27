تحذير صحي أمريكي بشأن حالات الملاريا في ولايتين

قبل 35 دقيقة

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تنتشر في فلوريدا وتكساس بعض حالات الملاريا المكتسبة محليًا، وهو أول انتشار للمرض الذي ينتقل عن طريق البعوض داخل الولايات المتحدة منذ 20 عامًا، حسبما حذر مسؤولون طبيون.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض إنها تواصل مراقبة انتشار الحالات.

وتقول إن خطر الإصابة بالملاريا في الولايات المتحدة لا يزال منخفضًا للغاية.

وتلقى جميع المرضى الخمسة، وهو أربعة في فلوريدا وواحد في تكساس، العلاج.

وتنجم الملاريا عن لدغة بعوضة مصابة بالعدوى. ولا ينتقل المرض من شخص إلى آخر، لكن الحشرات تلتقطها من الأشخاص المصابين، وهكذا تستمر دورة المرض.

وتنتشر الملاريا في مناطق واسعة من إفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطى والجنوبية ولكن ليس في الولايات المتحدة.

ويمكن أن تنقل بعوض الأنوفيلة، الموجودة في أنحاء كثيرة من الولايات المتحدة، الملاريا، إذا تغذى على دماء شخص مصاب.

وتزداد المخاطر في المناطق التي:

يعني فيها المناخ بقاء الحشرات على قيد الحياة خلال معظم أيام السنة

وجود مسافرين من المناطق الموبوءة بالملاريا

ويمكن أن يعاني الأشخاص المصابون من الحمى والتعرق والقشعريرة. والملاريا حالة طارئة ويجب معالجتها بسرعة بالأدوية لقتل الطفيل المسبب للعدوى.

ويمكن أن يساعد استخدام طارد الحشرات والتغطية على الحماية من لدغات البعوض.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنها تعمل مع إدارات الصحة في فلوريدا وتكساس وإن الذين تشخيصهم وعلاجهم مؤخرًا "يتحسنون".

ويُنصح الأطباء الأمريكيون بعمل فحص للملاريا لأي شخص مصاب بحمى غير مبررة بغض النظر عن تاريخ السفر إلى الخارج، خاصةً إذا كان قد زار أو عاش في المناطق المصابة في فلوريدا أو تكساس.