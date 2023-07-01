إيلون ماسك يحدد عدد التغريدات التي يمكن رؤيتها على تويتر

مالو كورسينو

بي بي سي

قبل 52 دقيقة

صدر الصورة، Reuters

أعلن إيلون ماسك، مالك شركة تويتر، أن موقع تويتر للتواصل الاجتماعي قد وضع حدا مؤقتا لعدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها في اليوم.

وقال ماسك في تغريدة على حسابه بتويتر، يوم السبت، إن الحسابات التي لم يتم التحقق منها (غير موثقة) يمكنها قراءة ما يصل إلى 600 منشور في اليوم.

وأضاف أن الحسابات التي تم التحقق (موثقة بعلامة زرقاء) تم رفع الحد الأقصى لها ويمكنها الوصول إلى 6000 منشور في اليوم، في حين أن الحسابات الحديثة التي لم يتم التحقق منها يمكنها فقط مشاهدة 300 منشور في اليوم.

وتم يوم الجمعة إخبار أولئك الذين يحاولون الوصول إلى تويتر أنه يتعين عليهم تسجيل الدخول لعرض المحتوى. وقال ماسك إن هذه الخطوة "إجراء طارئ مؤقت".

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وزعم أن منصة التواصل الاجتماعي كانت "تتعرض لنهب البيانات لدرجة أنها تقلل مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين العاديين".

وبحسب موقع داوندتيكتور Downdetector، الذي يتتبع حالات انقطاع الإنترنت، فقد أبلغ 5126 شخصا في بريطانيا عن مشاكل في الوصول إلى المنصة في الساعة 16:12 بتوقيت غرينتش يوم السبت.

وفي الولايات المتحدة، أبلغ ما يقرب من 7461 شخصا عن حدوث خلل في نفس الوقت تقريبا.

كان موقع تويتر يمنح مجانا شارة التحقق، المعروفة باسم العلامة الزرقاء، قبل أن يستحوذ ماسك على شركة تويتر ويصبح رئيسها. الآن، يتعين على معظم المستخدمين دفع رسوم اشتراك تبدأ من 8 دولارات شهريا للحصول على العلامة الزرقاء وتوثيق الحساب.

ولدى بعض الحسابات رفيعة المستوى شارة تحقق على الرغم من عدم دفع مقابل مادي، وهناك من فقد الشارة الزرقاء مؤقتا الخاصة بحساباتهم في أبريل/ نيسان.

اشترى ماسك الشركة العام الماضي مقابل 44 مليار دولار بعد الكثير من الجدل حول الصفقة، وانتقد الإدارة السابقة، وقال إنه لا يريد أن تصبح المنصة غرفة لترديد الصدى.

بعد فترة وجيزة من توليه المنصب، خفض ماسك القوة العاملة من أقل من 8000 موظف إلى حوالي 1500.

وفي مقابلة مع بي بي سي، قال إن تقليص عدد العاملين لم يكن سهلا.

تضمنت عمليات التسريح المهندسين وأثار عدم وجودهم مخاوف بشأن استقرار المنصة.