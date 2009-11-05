نظارة ذكية توفر ترجمة فورية

Image caption سيتم طرح تيلي سكوتر في الأسواق العام المقبل

أنتجت شركة "ان اي سي" للتكنولوجيا المتقدمة نظارة يمكنها تقديم شريط ترجمة. وتشمل هذه النظارة التي أطلق عليها "تيلي سكوتر" سماعة رأس ومكبر للصور.

وتقول شركة ان اي سي انها تهدف الى انتاج نسخة من هذه النظارة تقدم ترجمة فورية لمحادثة بين شخصين لا توجد بينهما لغة مشتركة.

وذكرت الشركة انه كان قد تم انتاج هذه النظارة لمساعدة عناصر فريق المبيعات بتوفير المعلومات لهم عن التاريخ الشرائي للزبائن من خلال إظهاره أمام أعينهم فيما يتحاورون معهم.

وأضافت "ثم وجدنا انه يمكن تطوير الخدمة وتوفير الترجمة حيث يلتقط الميكروفون الموجود في سماعة الراس الأصوات ويضخها في برنامج للترجمة يحول الأصوات الى نصوص مكتوبة ويعيدها الى السماعة وفيما يسمع المستخدم الأصوات يقرأ شريط الترجمة على مكبر الصورة".

وقال تاكايوكو أومينو المتحدث باسم شركو ان اي سي لوكالة الأنباء الفرنسية "ان هذا الجهاز يمكن استخدامه في الأحاديث الخاصة التي لا يستحب وجود مترجم فيها".

وقالت الشركة انه سيتم طرح الجهاز الجديد في السوق اليابانية في نوفمبر/تشرين ثاني عام 2010 ولكن دون خدمة الترجمة التي سيتم توفيرها بحلول عام 2011.