علماء امريكيون يكتشفون الجين الذي قد يسبب سرطان الرئة عند غير المدخنين

Image caption التدخين سبب معظم الاصابات بسرطان الرئة

اكتشف علماء في الولايات المتحدة جينا قد يفسر سبب اصابة غير المدخنين بمرض سرطان الرئة.

ومن المؤمل الآن ان تؤدي الابحاث في الجين، المسمى (GPC5)، الى ابتكار سبل جديدة لعلاج المرض ولاكتشاف اولئك الذين لديهم الاستعداد للاصابة به.

وجاء في البحث الذي نشر في مجلة (لانسيت اونكولوجي) المتخصصة بالابحاث السرطانية ان 25 في المئة من الذين يصابون بمرض سرطان الرئة هم من غير المدخنين.

ويقول الباحثون إن اصابة اعداد متزايدة من غير المخنين بالمرض تعتبر مشكلة كبيرة، الا ان اسباب هذه الزيادة غير مفهومة الى الآن.

وقد اجرى فريق البحث مسحا لنماذج من الحامض النووي لـ 754 شخصا لم يدخنوا في حياتهم اكثر من مئة سيجارة في محاولة لاكتشاف الفروق الجينية التي قد تؤدي الى اصابتهم بمرض سرطان الرئة.

وتمكن العلماء، بعد ان اخذوا في الحسبان عوامل الاصابة بالامراض التنفسية المزمنة والتعرض لدخان السجائر ووجود تاريخ عائلي للاصابة بهذا المرض، من الاستنتاج بأن جزئين محددين من البنية الجينية يحملان مفتاح حل هذه المعضلة.

تأكيد

وقد اخذ الفريق الباحث بعدئذ التغييرات الجينية الـ 44 الاكثر شيوعا التي شاهدها في الجزء الاول من البحث ودرسها في مجموعتين من غير المدخنين كان نصفهم قد شخصوا بسرطان الرئة.

وتبين نتيجة الدراسة ان الجزئين المذكورين اعلاه من البنية الجينية كانتا ذات مغزى في تعيين الاستعداد للاصابة - الامر الذي اكدته دراسة ثالثة شملت 530 مريضا.

وكشفت الدراسات بأن هذين الجزئين هما المسؤولان عن تشغيل جين (GPC5) وايقاف عمله.

كما كشفت دراسات موسعة بأن فعالية الجين المذكور تقل بدرجة 50 في المئة في حالات الاصابة باكثر سرطانات الرئة شيوعا - وهو سرطان ادينوكارسينوما الذي يصيب النسيج الغدي بالدرجة الاولى - عن فعاليته في الانسجة الرئوية الطبيعية.

ويعتقد الباحثون بأن هذا الانخفاض في فعالية الجين هو المسؤول عن اصابة غير المدخنين بسرطان الرئة.

وجاء في معرض تعليق الدكتور راماسوامي جوفيندان من كلية طب جامعة واشنطن على نتيجة البحث قوله إنه ما زال من غير الواضح كيف يمكن لهذا الاكتشاف ان يجعل غير المدخنين اكثر عرضة للاصابة بالمرض.

وجاء في مقالة نشرتها المجلة ذاتها انه ينبغي اجراء المزيد من الدراسات لتأكيد الملاحظات الاولية المستقاة من نماذج الاورام لاولئك المرضى الذين لم يدخنوا.