البيت الأبيض يستأنف حكم تمويل أبحاث الخلايا الجذعية

Image caption تناقض موقفي بوش وأوباما بشأن هذه الأبحاث

تستأنف الحكومة الأمركية قرار محكمة بفرض وقف مؤقت على خطة إدارة أوباما زيادة تمويل أبحاث الخلايا الجذعية البشرية.

وأعلن البيت الأبيض أنه يستكشف "جميع السبل الممكنة" لضمان استمرار الأبحاث.

وقال متحدث باسم وزارة العدل "إنه من المرجح أن يتم ذلك هذا الأسبوع".

وصدر قرار المحكمة لصالح باحثين يجادلون بأن هذه الأبحاث تنطوي على تدمير أجنة بشرية.

وكانت إدارة أوباما قد قررت في آذار/مارس رفع الحظر على التمويل الاتحادي لأبحاث الخلايا الجذعية.

ويقول منتقدو الحظر ـ الذي ثبته سلف أوباما جورج بوش ـ إن الحظر يعيق محاولات العثور على علاج لأمراض كالزهايمر وباركنسون والسكري.

ويجادل الذين يرفضون زيادة التمويل بأن السياسة البحثية الجديدة تنتهك القانون الأمريكي وتسحب التمويل المخصص لباحثين يسعون لدراسة الخلايا الجذعية لبالغين.

ويحظى هؤلاء بدعم جماعات مسيحية من بينها صندوق الدفاع الاتحادي.