شرب اللبن يقضي على رائحة الثوم

Image caption يدخل الثوم في إعداد الكثير من الوجبات

توصل علماء إلى أن شرب كوب من اللبن يساعد على التخلص من رائحة الثوم.

وخلصت بعض التجارب إلى أن اللبن "يقلل بشكل ملحوظ" معدلات الكبريت التي تعطي الثوم نكهته ورائحته النفاذة.

وقال معدا الدراسة شيرل بارنجر واريرات هانسانوجروم من جامعة اوهايو في لقاء مع مجلة "فود سيانس" إن الماء والدهون التي يحتوى عليهما اللبن هما العنصران اللذان يساعدان على التخلص من رائحة الثوم.

ويوصي الباحثون المشرفون على الدراسة بأن يُشرب اللبن أثناء أكل الثوم للحصول على النتيجة المثالية.

وتوصلت الدراسة إلى أن خلط اللبن مع الثوم في الفم قبل ابتلاعهما أفضل من شرب اللبن بعد أكل الثوم.

كما أشار الباحثون إلى أن الحليب كامل الدسم يؤدي إلى نتائج أفضل من استخدام الحليب منزوع الدسم.

وعلى الرغم من رائحته الكريهة، إلا أن الثوم يحتوي على العديد من الفايتمينات والمعادن المفيدة للجسم.