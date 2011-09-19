دراسة تشير الى علاقة بين انفصام الشخصية والاصابة بالصرع

مصدر الصورة SPL Image caption مرضى انفصام الشخصية اكثر عرضة للاصابة بالصرع

تشير دراسة حديثة الى ان من يعانون من انفصام الشخصية (الشيزوفرينيا) اكثر عرضة للاصابة بالصرع بعدما كشفت عن علاقة قوية بين المرضين.

ويقول باحثون من تايوان، في الدراسة التي نشرت بدورية الصرع، ان ذلك ربما يعود الى اسباب وراثية او عصبية او بيئية.

وتضمنت الدراسة متابعة حالات 16 الف مصاب بانفصام الشخصية والصرع في الفترة ما بين 1999 و2008.

ويقول احد الخبراء في مرض الصرع ان الدراسة مثيرة ومقنعة.

واستندت الدراسة الى بيانات من قاعدة معلومات التامين الصحي التايواني وقام بها باحثون من مستشفى جامعة الصين الطبية في تايشونغ.

وحدد الباحثون 5195 مريضا بانفصام الشخصية و11527 مريضا بالصرع تم تشخيص حالاتهم في فترة السنوات التسع للدراسة.

وتم مقارنة تلك المجموعات مع مجموعات من نفس الجنس والعمر لا تعاني من انفصام الشخصية ولا الصرع.

واشارت النتائج الى حدوث الاصابة بالصرع بنسبة 6.99 لكل الف شخص في مجموعة المصابين بالانفصام مقارنة مع نسبة 1.19 لغير المصابين بانفصام الشخصية.

اما معدل الاصابة بانفصام الشخصية بين المصابين بالصرع فكان 3.53 لكل الف شخص مقارنة مع معدل 0.46 في المجموعة غير المصابة بالصرع.

وكانت دراسات سابقة اشارت الى وجود اعراض اضطراب نفسي بين مرضى الصرع.

كما اشار الباحثون في هذه الدراسة الى ان معدلات الاصابة بانفصام الشخصية بين الرجال المصابين بالصرع اكبر قليلا من معدلاتها بين النساء المصابات بالمرض.

وقال الدكتور اي-تشينغ تشو، الاستاذ المساعد في جامعة الصين الطبية في تايشونغ: "توضح نتائج دراستنا وجود علاقة بين الاصابة بانفصام الشخصية والصرع. وربما تعود تلك العلاقة الى مسببات مرضية مشتركة في الحالتين مثل العوامل الوراثية او البيئية، الا انه هناك حاجة لمزيد من البحث في تطور الاصابة".

واعتبر استشاري الامراض العصبية والنفسية في برمنغهام ماني باغاري ان الدراسة "مثيرة ومقنعة".

وقال: "كنا نعلم ان مرضى الصرع اكثر عرضة لتطوير اعراض نفسية لكن تلك اول دراسة مقنعة تقول ان مرضى انفصام الشخصية اكثر عرضة للاصابة بالصرع.، ما يعني علاقة طردية بين الاكتئاب والصرع".

واضاف: "ربما تكون العلاقة نتيجة عوامل بيئية مشتركة مثل نزيف المخ او اصابة المخ في الاجنة. او ربما يكون هناك عامل وراثي مثل جينات ال جي اي 1 او سي ان تي ان ايه بي 2، المرتبطة بنوبات الصرع والاعراض النفسية".

لكنه قال ايضا: "الا انه ربما تكون هناك بعض الامور التي تحتاج للايضاح حول تشخيص انفصام الشخصية والصرع في الدراسة لان البيانات من سجلات صحية سابقة. مع ذلك ستفيد تلك الدراسة في وضع ملامح اي بحث مستقبلي حول العلاقة بين الصرع والامراض النفسية".