دراسة: الطيور تكتسب بالممارسة خبرة بناء أعشاشها

مصدر الصورة Rachel Walsh Image caption سلوك الطائر يدلل على اكتساب خبرة في بناء الأعشاش

توصلت دراسة حديثة إلى أن الطيور تتعلم مهارة بناء أعشاشها، ولا تبنيها وفقا لغريزة متأصلة فيها.

ودرس باحثون في جامعات إدنبرة وغلاسكو وسان أندروز في اسكتلندا ببريطانيا فيلما صوره دارسون في بوتسوانا بالقارة الإفريقية عن طائر "الحبّاك الجنوبي المقنّع".

وتم اختيار هذه الأنواع المزركشة الألوان لأن كل طير فيها يبني عددا ممن الأعشاش معقدة التركيب خلال الموسم الواحد.

وقال الدكتور باتريك وولش من جامعة إدنبرة إن الدراسة دللت على وجود دور واضح لعامل "اكتساب الخبرة".

ونشرت الدراسة في "مجلة العمليات السلوكية".

وتوصلت الدراسة إلى أن الطيور تنوعت في الأساليب التي تتبعها في البناء من عش لآخر. وكانت مرات تبدأ في بناء أعشاشها من اليسار إلى اليمين، ومرات من اليمين إلى اليسار.

كما وجدت أنه مع اكتساب الطيور للخبرة أصبح سقوط العشب منها أقل حدوثا.

ويفسر الدكتور وولش ذلك بالقول "لو كانت الطيور تبني أعشاشها وفقا لتركيب وراثي موروث لكنت توقعت أن تبني جميع الطيور أعشاشها بنفس الطريقة. غير أن ما يحدث ليس كذلك".

ويضيف "وقد أظهرت الطيور تنوعا في أساليب بناء الأعشاش، ودللت على أنه حتى في عالم الطيور التكرار يعلم الشطار".