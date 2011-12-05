علماء: جين وراثي "يتحكم" بطول وقصر النوم

Image caption خمس من غطتهم الدراسة يحملون المورث المسؤول عن النوم

اكتشف العلماء ان اختلاف حاجات الناس الى فترات اطول او اقصر من النوم مرتبط بجيناتهم الوراثية اكثر من تأثرها بعوامل اخرى بيئية او اجتماعية.

واكتشف العلماء ان من يحمل مورثا جينيا يعرف بالرمز (ABCC9) يحتاج الى ما معدله 30 دقيقة من النوم في الليلة اكثر من غيره.

وقال الباحثون ان هذه الحاجة الجينية لا تتأثر بتغيرات الفصول او طول او قصر النهار.

واوضحت الدراسة، التي ركزت على اوروبا وغطت نحو 10 آلاف متطوع اوروبي، ان نحو خمس الاوروبيين يحملون هذا الجين الوراثي.

ويقول علماء بريطانيون والمان ان تلك النتائج لها صلة بالعديد من المشاكل الصحية، مثل السمنة المفرطة وامراض القلب.

حاجات متباينة

ويرى هؤلاء ان الكشف عن هذه الحقيقة الجديدة سيلقي مزيدا من الضوء على سلوكيات النوم عند الانسان، وان حاجات الناس الى النوم يمكن ان تتباين بشكل ملموس.

يشار الى ان رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر تحتاج مثلا الى ما معدله اربع ساعات من النوم يوميا، في حين احتاج عالم الذرة وصاحب النظرية النسبية البرت آينشتاين الى نحو 11 ساعة يوميا.

وغطت الدراسة، التي قام بها فريق علمي من جامعتي ادنبره باسكتلندا ولودفيغ مكسيمليانز الالمانية بميونخ، متطوعين من كرواتيا وهولندا وايطاليا واستونيا والمانيا وجزر اوركني. ويتوقع الباحثون ان تفتح المعلومات الجديدة الباب امام نوع جديد من البحوث المتعلقة بسلوكيات النوم، وبالتالي التحديد الدقيق لكيفية تنظيم هذا الجين الوراثي لتلك السلوكيات.

وقالت الدراسة ان ميول النوم لفترات اطول او اقصر موجود ومتوارث بين الاقارب والعائلات، رغم الحقيقة القائلة بأن فترة النوم يمكن ان تتأثر بالعمر والموقع من سطح الارض والفصول، او الساعة البيولوجية.

ويقول خبير سلوكيات النوم نيل ستانلي ان هناك نحو ستة انواع من الجينات مسؤولة ومتصلة بميول وسلوكيات النوم عند الناس.