مايكروسوفت تغير اسم هوتميل إلى أوتلوك دوت كوم

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اجرت مايكروسوفت تعديلات على بريدها الالكتروني المجاني، حيث قررت تغييراسمه من هوتميل، وهو الاسم الذي اطلقته عليه منذ عام 1998، ليصبح اوتلوك دوت كوم.

وسيساعد الايميل المعدل مستخدميه على تصنيف الرسائل فور وصولها علاوة على اجراء مكالمات هاتفية على سكايب.

ومن المتوقع ان يؤدي التغيير الى التخلص من صندوق البريد الالكتروني المكتظ بالرسائل.

وقد يكون التغيير مدفوعا ايضا بالرغبة في استمالة مستخدمي بريد غوغل المنافس.

وقالت مايكروسوفت إنه في كثير من الحالات اصبح استخدام البريد الالكتروني "مهمة صعبة" لأن صناديق البريد اصبحت مكتظة بالرسائل.

والحل الذي تقدمه مايكروسوفت لهذه المشكلة هو تصنيف الرسائل في عدة مناطق للتمييز بين الرسائل التي تصل من الاصدقاء والرسائل القادمة من شركات او البريد الذي تبعثه شبكات الاتصال الالكتروني.

وقال كريس جونز من مايكروسوفت على مدونة الشركة على الانترنت "نقدم لكم اول خدمة بريد الكتروني متصلة بفيس بوك وتويتر ولينكدان وغوغل وقريبا سكايب".

وأضاف جونز "في بريد اوتلوك دوت كوم ستصل الرسائل إلى صندوقك البريدي ترافقه صورة صديقك وأخر تحديثات له على فيسبوك وتويتر".

وفيما قد يعد محاولة لانتقاد غوغل، اضاف جونز إن مايكروسوفت لن تفحص محتوى البريد الالكتروني لبيع المعلومات لشركات الاعلان وغيرها.

واوتلوك دوت كوم متصل ايضا بموقع سكاي درايف للتخزين الخاص بمايكروسوفت، مما يسمح لمستخدميه بارسال الصور وغيرها من المستندات عبر سكاي درايف دون حاجة للتقيد بحجم محدد للمواد المرسلة.