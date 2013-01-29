في أفغانستان تغامر الفتاة مالينا سليمان بالترويج للفن وعرض أعمالها في إقليم قندهار معقل حركة طالبان.

وقد تلقت الفنانة، التي تحظى بدعم الرئيس حامد كرازاي، تهديدات من الحركة بعدم نحت تماثيل أو رسمها لأن ذلك مخالف لتعاليم الإسلام، حسبما تقول الحركة.