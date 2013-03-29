أمازون بصدد شراء موقع غودريدز لترشيحات الكتب

Image caption شركة امازون تسعى للتوسع

أكدت شركة أمازون المتخصصة في مبيعات الكتب عبر الإنترنت أنها بصدد شراء "غودريدز"، وهو موقع متخصص في البحث عن الكتب.

وتأسس موقع "غودريدز" ومقره سان فرانسيسكو عام 2007، ويصل عدد أعضاؤه إلى 16 مليون مشترك، ويعد واحدا من أبرز المواقع الاجتماعية للقراءة على الإنترنت.

وحسب ادارة امازون، لم تنته المفاوضات المالية الخاصة بالصفقة حتى الآن، لكن يتوقع أن تتم في الربع التالي من العام، حيث تواجه أمازون المتخصصة في خدمة الكتب الإليكترونية، منافسة قوية من عدد من شركات مثل آبل وغوغل.

وتعتبر شبكة أمازون واحدة من الشبكات المتخصصة في القراءة، حيث يستطيع المرء من خلالها أن يقترح ويعرض ويكتشف الكتب.

ويستطيع القراء شراء الكتب من هذه الشبكات على الإنترنت مثل أمازون وبارنز ونوبل.

وقال روس غراندنيتي المسؤول الرفيع في أمازون "إنها شراكة جديدة بين أمازون وغودريدز من أجل إعادة اكتشاف القراءة".

في حين أكد أوتيس تشاندلر الشريك المؤسس في "غودريدز" أن الاتفاق سيسمح للشركة أن تتحرك بشكل أسرع للوصول إلى عدد أكبر من الناس على مستوى العالم.