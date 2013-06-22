Image caption الخلل لم يكشف اي معلومات مالية

اعترف موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأن عطلا في برنامج داخل الشبكة الاجتماعية أدى الى تقاسم غير متعمد لأرقام هواتف وعناوين البريد الالكتروني لستة ملايين مستخدم.

وأوضح فيسبوك في مذكرة ان العطل لم يؤد الى كشف أي معلومات مالية، مؤكدا انه "لا دليل على ان العطل استخدم بنية سيئة". واضاف موقع التواصل الاجتماعي انه "يشعر بالاستياء والارباك" بعد هذه المشكلة.

وأرسل فيسبوك رسائل الكترونية الى مستخدمي الموقع الذين تأثروا بهذا العطل الذي سيكون تأثيره "محدودا"، بحسب الموقع لان تقاسم المعطيات جرى بين الذين كانوا يستخدمون الموقع عند وقوع العطل.

وجرى العطل عندما قام أحد مستخدمي فيسبوك بتسجيل ارشيف حسابه في فيسبوك عبر "داونلود يور انفورميشن" (دي واي آي) احدى ادوات فيسبوك، كما قال الموقع.

وأكد فيسبوك "نأخذ الحياة الخاصة للناس على محمل الجد ونفعل ما بوسعنا لحماية معلوماتهم". وأضاف "حتى بوجود فريق قوي، لا يمكن لاي شركة ان تمنع وقوع الاعطال بنسبة مئة في المئة".

وتابع ان هذا العطل "سمح بجعل بعض المعلومات المتعلقة بعناوين شخص متاحة لاشخاص لديهم معلومات عن عناوينه اصلا او اتصالات معه".

واضاف "قد يكونوا حصلوا على مزيد من ارقام هواتف وعناوين البريد الالكتروني لاشخاص هم على اتصال معهم اصلا".

وأوضح فيسبوك "توصلنا الى نتيجة مفادها ان ارقام الهواتف والعناوين الالكترونية لنحو ستة ملايين مشترك في فيسبوك تم تقاسمها". واضاف "ليس لدينا دليل على ان هذا العطل استغل بسوء نية ولم نتلق شكاوى من مستخدمين ولم نلاحظ اي سلوك غير عادي في الاداة (دي واي آي) او الموقع"، مرجحا ان يكون الحادث وقع بهدف الاساءة.