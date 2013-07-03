النوم الجيد ليلا يقي القلب من الأمراض

Image caption يساعد النوم بشكل كاف على الوقاية من الموت بسبب أمراض القلب والسكتة الدماغية.

تقول دراسة حديثة إن سبع ساعات أو أكثر من النوم ليلا تعود بالنفع على القلب لدى مَن يتبعون نمطا صحيا للحياة.

ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الأوروبية للوقاية من أمراض القلب، فإن اتباع النصائح التقليدية فيما يتعلق بممارسة الرياضة والنظام الغذائي وتناول الكحوليات والتدخين يقلل من الموت الناجم عن أمراض القلب أو السكتة الدماغية.

لكن الدراسة وجدت أيضا أن الحفاظ على الحياة بشكل أكبر كان ممكنا من خلال النوم بشكل كاف.

ويقول باحثون أوروبيون إن النصائح المتعلقة بالحصول على قسط كاف من النوم قد يكون لها تأثير كبير على الصحة العامة. ومن الناحية النظرية أيضا، يساعد النوم بشكل كاف على الوقاية من الموت الناجم عن أمراض القلب والسكتة الدماغية.

وقد تابع فريق بحثي في هولندا أمراض القلب والسكتات الدماغية لدى أكثر من 14 ألف من الرجال والنساء على مدار أكثر من عشرة أعوام.

وبنهاية الدراسة، أصيب نحو 600 شخص بمرض القلب أو السكتة الدماغية، وتوفي 129 شخصا.

التمارين الرياضية

ووجدت الدراسة أن الوفيات كانت أقل احتمالا لدى الأشخاص الذين اتبعوا التوصيات الأربع الخاصة بنمط العيش الإيجابي وهي ممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي صحي والاعتدال في شرب الكحول والإقلاع عن التدخين.

وكان الحفاظ على هذه السلوكيات الأربعة مرتبطا بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 57 في المئة، وانخفاض خطر الوفاة من السكتة الدماغية وأمراض القلب بنسبة 67 في المئة.

ولكن إذا أضيف إلى هذه السلوكيات النوم بشكل كاف - لسبع ساعات أو أكثر ليلا- فإن الفوائد تتضاعف وتؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 65 في المئة، وتقليل خطر الوفاة الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية نسبة 83 في المئة.

نمط صحي

ويقول الباحثون إن دراسات أخرى أظهرت وجود صلة بين قلة النوم ومرض القلب والأوعية الدموية. لكن هذه هي الدراسة الأولى التي تنظر فيما إذا كان النوم بشكل كاف مضافا إلى اتباع التوصيات الأربع المتعلقة بنمط الحياة الصحي يمكن أن يساهم بشكل أكبر في تقليل مثل هذه المخاطر.

وتعقيبا على هذه الدراسة، قال جريث تيل الأستاذ بجامعة بيرغن في النرويج إن فوائد النوم يجب أن تؤخذ في الاعتبار من قبل خبراء الصحة العامة والآباء على حد سواء.

وأضاف لـ"بي بي سي": "الرسالة الرئيسية لهذه الدراسة هي أننا في حاجة إلى أن نعتبر النوم عاملا مهما للصحة. وفيما يتعلق بالصحة العامة، ينبغي علينا تشجيع الناس كي ينالوا قسطا وافيا من النوم."

نقص النوم ليلا

وقالت دويران مادوك، كبيرة ممرضي القلب بمؤسسة القلب البريطانية، إن الناس الذين يعانون من نقص النوم ليلا لا يجب أن ينزعجوا.

وأضافت: "هذا البحث يبين أن الجمع بين النوم الجيد ليلا مع غيره من خيارات نمط الحياة الصحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب."

وتابعت: "لكن لا ينبغي للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النوم أن ينزعجوا، لأن هذه الدراسة لا تعني أن عدم النوم ليلا يسبب أمراض القلب."

وقالت مادوك إن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث لفهم العلاقة كاملة بين عادات النوم والقلب.

وأضافت أنه إذا تعذر النوم ليلا فمن المهم تجنب تناول الكافيين والوجبات الثقيلة قبيل النوم لأن ذلك قد يساعد بعض الشيء، وأنه إذا أصبحت قلة النوم ليلا مشكلة بالنسبة لك، فعليك بمراجعة الطبيب.