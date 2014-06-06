"سي آي إيه" تفتح حسابا على تويتر وفيسبوك

Image caption هذه كانت اول رسالة للسي آي إيه على تويتر

فتحت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) أول حساب لها على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

وقالت الوكالة إن فتح الحسابات سيساعدها في التفاعل بشكل أفضل مع الجمهور.

وكانت التغريدة الأولى التي أرسلها الجهاز الجاسوسي عبر تويتر هي "لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي أن هذه أول تغريدة لنا"، وقد جلبت هذه التغريدة للوكالة 200 ألف متابع.

ويوجد للوكالة موقع على الإنترنت منذ فترة طويلة، وكذلك لها حساب على يوتيوب وفليكر.

وستقوم الوكالة بنشر قطع من متحفها لم يطلع عليها الجمهور حتى الآن ومعلومات حول موسوعتها لزعماء العالم وخرائط ومعلومات أخرى.

وكان البعض قد انتقد إدراة الرئيس أومباما واصفا إياها بإنها "سرية وغامضة"، تحظر تواصل الصحفيين مع موظفي وكالة الاستخبارات بدون إذن، حتى لو لم يتعلق الأمر بمعلومات سرية.