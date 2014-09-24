أول مركبة فضائية هندية تنجح في دخول مدار المريخ

Image caption قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن "بلاده حققت المستحيل"

نجحت الهند بإرسال مركبة فضائية إلى المريخ، وذلك من المحاولة الأولى. وأضحت بهذا الانجاز التاريخي الدولة الرابعة في العالم التي تحقق مثل هذا الانجاز العلمي.

وستبدأ المركبة "مانجاليان" ذات التكلفة المنخفضة مهمتها قريباً، والدوران حول هذا الكوكب، والتقاط صور لسطحه، ودراسة أجواء الكوكب الأحمر.

وأعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أن "بلاده حققت المستحيل"، وذلك في مركز القيادة بمنظمة أبحاث الفضاء الهندية في بانجالور.

وأضاف مودي " من أصل 51 مهمة للذهاب للمريخ، نجحت 21 دولة بالوصول الى المريخ.

وقالت مراسل بي بي سي للشؤون الجنوب آسيوية سنجوي ماجيمدير إن "أجواء الاحتفالات والفرح عمت مركز القيادة بمنظمة ابحاث الفضاء الهندية عندما نجحت "مانجاليان" بدخول مدار كوكب المريخ.

ونجحت الولايات المتحدة وروسيا بإرسال مركبات الى المريخ، إلا أنها هذه هي المحاولة الأولى للهند والتى تكللت بالنجاح.