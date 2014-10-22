كروموسوم واي "قد يرتبط بالسرطان وخطر الوفاة" لدى الرجال

مصدر الصورة SPL Image caption بحسب الدراسة، تساعد جينات الكروموسوم واي على التعرف على خلايا الأورام والقضاء عليها

يقول علماء إن كروموسوم واي لدى الرجال له دور في إطالة أعمارهم ومقاومة السرطان.

وأظهر بحث في جامعة السويد - شارك فيه 1153 كبار السن من الرجال، أن من خسروا جزءا من كروموسوم واي توفوا بفارق حوالي خمس سنوات ونصف عمن احتفظت أجسادهم بالكروموسوم كاملا.

وتعيش النساء في أوروبا بمعدل سبع سنوات ونصف أكثر من الرجال، ولا تعرف الأسباب وراء هذا الفارق.

ويقول مركز أبحاث السرطان إن الدراسة "مثيرة للاهتمام".

وشملت الدراسة قياس عدد خلايا الدم التي فقدت كروموسوم واي بسبب التقدم في السن، وذلك عن طريق فحوصات للدم أجريت لرجال بين أعمار 70 و84 عاما.

الوقاية من الأورام

ويقول الباحثون إن الرجال الذين فقدوا "كمية كبيرة" من كروموسوم واي توفوا قبل الآخرين.

ويرتبط فقدان الكروموسوم واي بخطورة وفاة 637 من الرجال المشاركين في البحث، في حين يتعرض 132 آخرين لخطر الوفاة نتيجة السرطان غير المرتبط بالدم.

وقال الباحثون إن العلاقة بين فقدان كروموسوم واي والوفاة المبكرة مثيرة للاهتمام، وذلك بعد تعديل النتائج حسب السن والحالة الصحية للمشاركين.

وليس لدى النساء كروموسوم واي، لكن لديهن اثنان من كروموسوم إكس.

وقال جان دومانسكي، أحد المشاركين في الدراسة من جامعة أبسالا في السويد، إن "الكثيرين يعتقدون أن جينات كروموسوم واي لها علاقة بتحديد جنس المولود وإنتاج الحيوانات المنوية فقط. لكن الحقيقة أن هذه الجينات قد تكون لها وظائف أخرى مهمة، مثل الوقاية من الأورام".

وبحسب الدراسة، فإن جينات كروموسوم واي لم تكن ظاهرة عند فقدان الكروموسوم، مما يعني انتقاص دورها في الوقاية من الأورام.

الجهاز المناعي

كما أشارت الدراسة إلى أن فقدان خلايا الدم لكروموسوم واي قد يرتبط بأنواع مختلفة من السرطان، بما فيها تلك التي لا تصيب الدم.

ويقول الباحثون إن السبب قد يرجع إلى أن كروموسوم واي يعزز من مقاومة الجهاز المناعي، إذ يتعرف على خلايا الأورام ويقضي عليها، مما يقي من السرطان.

ويمكن، بحسب الدراسة، التعرف على خطورة إصابة الرجال بالسرطان عن طريق فحص للدم لبيان حالة كروموسوم واي.

وتقول جولي شارب، رئيسة قسم المعلومات الصحية بمركز أبحاث السرطان: "هذه نظرية مثيرة للاهتمام، لكنها تحتاج للمزيد من البحث لإثباتها.

ورغم أن خطورة إصابة الرجال بالسرطان تزداد مع التقدم في السن، إلا أن هناك بعض الإجراءات لتجنب خطر الإصابة، مثل الامتناع عن التدخين، والحفاظ على الوزن، والطعام الصحي، والامتناع عن شرب الكحوليات".