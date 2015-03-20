أمازون تشرع باختبار خططها الخاصة بايصال السلع باستخدام طائرات مسيرة

مصدر الصورة BBC World Service Image caption القوانين الأمريكية تحظر استخدام الطائرات المسيرة لأغراض تجارية

حصلت شركة أمازون على موافقة ادارة الطيران المدني الاتحادية الأمريكية للشروع باختبار خططها الخاصة بايصال السلع للزبائن باستخدام طائرات مسيرة صغيرة.

وقالت ادارة الطيران المدني إنها منحت أمازون ترخيصا يسمح لحاملي اجازات قيادة الطائرات باختبار الطائرات الجديدة التي تحلق بلا طيار.

واشترطت الادارة بألا تحلق الطائرات على ارتفاعات تتجاوز 400 قدم اثناء ساعات النهار، وألا تغيب عن نظر الشخص الذي يسيرها.

يذكر أن القوانين الأمريكية تحظر استخدام الطائرات المسيرة لأغراض تجارية.

ولكن ادارة الطيران المدني تعكف حاليا على تعديل هذه القوانين بحيث تسمح باستخدام الطائرات المسيرة عن بعد للأغراض التجارية والترفيهية.

وكانت أمازون قد تقدمت بطلب للادارة لاستحصال موافقتها على إطلاق عمليات الاختبار في تموز / يوليو الماضي.

وفي كانون الثاني / ديسمبر الماضي، حذرت أمازون بأنها قد تضطر لبدء اطلاق برنامج الاختبار في بلدان أخرى غير الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة علي بابا الصينية وغوغل وشركة UPS لايصال الطرود وغيرها تجري تجارب خاصة بها حول استخدام الطائرات المسيرة عن بعد في ايصال البضائع والسلع.