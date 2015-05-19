أصوات الحيتان "قد تحدد هويتها"

Image caption لم يبق من حيتان شمالي الأطلسي إلا بضع مئات

يقول باحثون أمريكيون إنهم يستطيعون التمييز بين الحيتان من خلال أصواتها.

فبعد إجراء عدد من التسجيلات لحيتان شمال الأطلسي، وجد الباحثون أن التحليل المفصل لهذه الأصوات يسمح بتحديد أصحابها.

ويبحث علماء الأحياء إمكانية استعمال الهوية الصوتية لمراقبة الحيتان في المحيطات.

ولكن الفكرة لا تزال صعبة التنفيذ.

وعرضت هذه الاكتشافات في مؤتمر الربيع لجمعية الصوتيات الأمريكية، في بيتسبورغ.

ويفيد الإحصاء الحالي بوجود نحو 450 حوتا من حيتان شمالي الأطلسي على قيد الحياة.

وتتغذى هذه الحيتان على العوالق في السواحل الشرقية للولايات المتحدة وكندا، حيث أجريت التسجيلات التي استعملت في الدراسة.

فقد وضعت أدوات استشعار على ظهر 13 حوات مهمتها تسجيل الأصوات لأكثر من 10 أعوام.

وتم تحليل هذه التسجيلات من قبل جسيكا ماكورديك، طالبة الماجستير، وأستاذتها المشرفة البروفيسور سوزان باركس، بهدف بحث إمكانية تحديد خصوصية كل صوت.