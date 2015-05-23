امرأة في الـ 65 تنجب 4 توائم بتلقيح صناعي في ألمانيا

Image caption أنغريت تبلغ من العمر 65 عاما ولها 13 أبنا و7 أحفاد

تمكن أطباء ألمان من مساعدة سيدة تبلغ من العمر 65 عاما على ولادة 4 توائم بعد عملية إخصاب صناعي حسب ما قالت شبكة أر تي إل التليفزيونية الألمانية.

وولدت أنغريت رونغيك ثلاثة توائم ذكور وأنثى واحدة في إحدى مستشفيات برلين.

وتمت الولادة في الأسبوع السادس والعشرين للحمل لكنهم يتمتعون بصحة جيدة.

وتعد أنغريت أكبر سيدة تضع 4 توائم في هذا العمر ولها بالفعل 13 ابنا وسبعة أحفاد.

معجزة

وقررت أنغريت غير المتزوجة حاليا أن تقوم بعملية إخصاب صناعي عندما طالبتها أصغر بناتها وسنها 10 سنوات بالحصول على أخ أصغر.

ويعتبر نجاح عملية الإخصاب والحمل ثم الولادة في هذا العمر معجزة علمية غير مسبوقة حيث تمت عملية الإخصاب في أوكرانيا وسط جدل إعلامي وطبي في ألمانيا حسب ما تقول مراسلة بي بي سي في برلين.

من جانبها قالت أنغريت إنها تظن أنها ستبقى في صحة جيدة تسمح لها برعاية الأطفال، مؤكدة أن أراء الأخرين لاتهمها، وداعية في الوقت نفسه إلى أن يحاول كل شخص إن يحيا بالشكل الذي يريده.

ورغم ذلك لاتعد أنغريت أكبر سيدة في العالم تضع مولودا حيث يدور جدل واسع حول هذا الأمر.

وتمكنت الإسبانية ماريا ديل كارمن من وضع توأمين في سن السادسة والستين عام 2006 لكن أخرون يقولون إن الهندية أومكاري بانوار كان في السبعين من عمرها عندما أنجبت توأمين عام 2008.