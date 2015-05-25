جون ناش: عالم الرياضيات الذي ألهم العلماء والسينما

مصدر الصورة Reuters Image caption نظريات ناش تساعد في حل مشاكل المجتمعات الحديثة

ألهمت حياة عالم الرياضيات، جون ناش، الذي كان فيلم "عقل جميل" الحائز على أوسكار تجسيدا لقصة حياته ومعاناته من مرض الفصام (الشيزوفرينيا)، أجيالا من العلماء والاقتصاديين.

وقد طرح عالم الرياضيات، جون ناش، الذي راح ضحية حادث مروري مع زوجته في حادث مرور بالولايات المتحدة، العديد من الافكار النيرة، وحقق إنجازات غير مسبوقة في هذا العلم.

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فقد وضع نظريات في الألعاب والهندسة وعلم المكان، والمعادلات التفاضلية الجزئية، مكنته كلها من احتلال مركز مرموق في تاريخ الرياضيات. ولا تزال أفكاره الرياضية جديدة إلى اليوم.

وقد حصل ناش على جائزة نوبل للاقتصاد عام 1994 لوضعه "نظرية الألعاب" التي تساعد في معالجة أهم مشكلات المجتمعات المعاصرة، وهي توصيل الكهرباء النظيفة باقل الأسعار وبصورة منتظمة.

وحصل هذا العام على جائزة أيبل، وهي تعادل جائزة نوبل في الرياضيات وقد استلمها الاسبوع الماضي في العاصمة النرويجية أوسلو.

وما يميز النظريات الرياضية هو أنها لابد أن تكون غاية في الدقة حتى تستخلص منها النتائج، ومرنة بما فيه الكفاية لتعالج مجموعة واسعة من المشكلات.

وهذا ما تتميز به الأفكار والنظريات التي وضعها جون ناش، وكانت أساسا لنظرية الألعاب الجديدة، التي تفيد بأن ثروة أحد اللاعبين مرتبطة بعمل آخرين، وكل واحد من اللاعبين يسعى لتحقيق النجاح لنفسه.