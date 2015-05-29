ألمانيا تتبوأ المركز الأخير عالميا في نسبة الولادات

مصدر الصورة AP Image caption حذر معدو الدراسة من العواقب الوخيمة المترتبة على انكماش حجم القوة العاملة على الاقتصاد

أشارت دراسة صدرت أخيرا الى ان نسبة الولادات في ألمانيا انخفضت الى النسبة الأدنى في العالم، مما يثير مخاوف من أن يسبب انحسار سوق العمالة ضررا لاقتصاد البلاد.

وجاء في الدراسة التي أعدها محللون مقيمون في ألمانيا أن نسبة الولادات في البلاد تقل حتى عنها في اليابان، وبذا تصبح المانيا ليست صاحبة أقل نسبة ولادات في أوروبا بل في العالم أجمع.

وحذر معدو الدراسة من العواقب الوخيمة المترتبة على انكماش حجم القوة العاملة على الاقتصاد، وقالوا إن مساهمة المرأة في القوة العاملة يعتبر امرا حيويا من أجل ازدهار مستقبل المانيا الاقتصادي.

وتقول الدراسة التي اعدتها شركة الاحصاء الألمانية BDO بالاشتراك مع معهد الاقتصاد الدولي في مدينة هامبورغ إن معدل الولادات في ألمانيا في السنوات الخمس الماضية لم يتجاوز 8,2 ولادة لكل ألف نسمة من السكان، فيما بلغت النسبة في اليابان في نفس الفترة 8,4 ولادة لكل ألف نسمة.

ويأتي هذا الانخفاض في نسبة الولادات رغم الجهود التي تبذلها الحكومة الألمانية لمساعدة الأسر فيما يخص العناية بأطفالها وتوفير الرعاية لهم.

وفي القارة الأوروبية، حلت البرتغال وايطاليا في المركزين الثاني والثالث بالتتابع من حيث انخفاض نسبة الولادات (9,0 و9,3) فيما حققت بريطانيا وفرنسا نسبة بلغت 12,7 ولادة لكل ألف نسمة.

أما الدول ذات نسب الولادات الاعلى فغالبيتها من الدول الافريقية، تصدرت النيجر قائمتها بـ 50 ولادة لكل ألف نسمة.