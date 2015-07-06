فلكيون بريطانيون يكتشفون 5 "ثقوب سوداء" عملاقة

مصدر الصورة PA Image caption تمكن تلسكوب (نوستار) المداري ذو القدرة الفائقة، والذي اطلقته وكالة الطيران والفضاء الامريكية ناسا، من التقاط الاشعة السينية عالية الطاقة التي تنبعث عن هذه الثقوب

قال فلكيون بريطانيون إنهم اكتشفوا 5 ثقوب سوداء عملاقة كانت محجوبة في السابق بسبب الغاز والغبار.

وتمكن تلسكوب (نوستار) المداري ذو القدرة الفائقة، والذي اطلقته وكالة الطيران والفضاء الامريكية ناسا، من التقاط الاشعة السينية عالية الطاقة التي تنبعث عن هذه الثقوب.

ومن المعروف أن هذه الثقوب السوداء "ذات الكتل الهائلة"، والتي قد تبلغ كتلتها مليارات اضعاف كتلة الشمس، تقع قي قلب كل المجرات الكبيرة.

ويشير الاكتشاف الجديد الى امكانية وجود عدد من هذه الثقوب يفوق بملايين المرات ما كان يعتقد سابقا.

ويعتقد العلماء إن الثقوب السوداء ذات الكتل الهائبة تؤدي دورا حيويا في تكوين وتطور المجرات.

وتتشكل الثقوب السوداء من انهيار النجوم، وتبلغ من الكثافة والحجم درجة بحيث لا يتمكن حتى الضوء من الافلات من قوة جذبها.