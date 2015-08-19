القرصان الالكتروني "فاستمان" يقر باختراق 77 ألف حساب على فيسبوك

مصدر الصورة Reuters Image caption نجح القراصنة في اختراق آلاف من حسابات المستخدمين وارسال رسائل وهمية إلى اصدقائهم

أقر قرصان الكتروني أمريكي، يحمل اسما مستعارا هو "فاستمان"، بشن هجمات قرصنة على موقع فيسبوك خلال جلسة محاكمته.

ويُتهم "فاستمان" واسمه الحقيقي ّاريك كروكر" وهو من سكان نيويورك، بالقرصنة على أكثر 77 ألف من مستخدمي فيسبوك وإرسال رسائل إلى اصدقائهم.

وكان كروكر ضمن 70 شخصا ألقى القبض عليهم – منهم 12 في الولايات المتحدة – ضمن عملية دولية سُميت "عملية الأفق الغائم" ترتبط جرائم الإنترنت التي تتم عبر منصة "داركود".

واستخدم كروكر وآخرون أداة فيسبوك المساه "سبريدر" للسيطرة على حسابات المستخدمين وتلقوا 300 دولار مقابل كل 10 آلاف كمبيوتر تمكنوا من السيطرة عليها.

وسيصدر الحكم على كروكر في الـ 23 من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويواجه كروكر حكما بالسجن إلى فترة قد تصل إلى 3 سنوات أو بدفع غرامة قيمتها 250 الف دولار أو بكليهما.

وأقر كروكر بجريمته ليتجنب مخالفة قوانين اساءة استخدام اتصالات الانترنت.