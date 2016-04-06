منظمة الصحة العالمية: عدد المصابين بالسكري يتضاعف 4 مرات منذ 1980

مصدر الصورة PA Image caption حذرت المنظمة من ان تفشي المرض سببه التغييرات التي طرأت عالميا "على الطرق التي يأكل ويتحرك ويعيش بها البشر"

قالت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة الاربعاء إن عدد المصابين بمرض السكري على نطاق العالم ارتفع الى 422 مليون مصاب في عام 2014، اي اربعة اضعاف عددهم عام 1980.

وقالت المنظمة في تقرير هو الاول الذي تصدره عن المرض على نطاق العالم "عالميا، كان نحو 422 مليون بالغ يعيشون مع مرض السكري في عام 2014، مقارنة بـ 108 ملايين في عام 1980."

وحذرت المنظمة من ان تفشي المرض سببه التغييرات التي طرأت عالميا "على الطرق التي يأكل ويتحرك ويعيش بها البشر."

وجاء في التقرير ايضا أن السكري كان السبب المباشر لـمليون ونصف مليون حالة وفاة عام 2012، ولكن المستويات المرتفعة سكر العنب (الجلوكوز) في الدم المرتبطة بالسكري كانت مسؤولة عن 2,2 مليون حالة وفاة اخرى في العام ذاته.

يذكر ان مرض السكري يصنف الى نوعين، النوع الأول (Type 1) الذي ينتج عن عجز غدة البنكرياس عن انتاج الكميات الكافية من هرمون الانسولين، والنوع الثاني (Type 2) المتأتي عن السمنة وعوامل اخرى تتعلق بطريقة المعيشة.

وفيما لا توجد اي طريقة لتجنب الاصابة بالنوع الاول، فإنه يمكن تجنب الاصابة بالنوع الثاني عن طريق مكافحة العوامل المسببة له.

وقالت المنظمة في تقريرها إنه ينبغي بذل جهود كبيرة لتغيير عادات الاكل والنشاط البدني على نطاق العالم وخاصة في السنوات الاولى من الحياة عندما تبدأ هذه العادات بالتأصل، من اجل التصدي لانتشار السكري واضراره الكبيرة.

وقال الدكتور اتيان كروغ، مسؤول التصدي للسكري في منظمة الصحة العالمية لبي بي سي "إن السكري مرض صامت، ولكنه ينتشر دون هوادة وعلينا التصدي لهذا الانتشار."

ومضى للقول "بامكاننا ايقافه، ونعرف ما ينبغي ان نفعله في سبيل ذلك. لا يمكننا السماح للسكري بالتطور كما يفعل الآن لأن ذلك سيكون له تأثير مدمر على صحة الافراد والأسر والمجتمعات."

يذكر ان الاخفاق في السيطرة على مستوى السكر في الدم له عواقب صحية خطيرة، فهو يزيد من مخاطر الاصابة بالنوبات القلبية والجلطات والعجز الكلوي والعمى وبتر الاطراف ومضاعفات في الحمل.

والسكري يحتل المرتبة الثامنة في مسببات الوفاة في العالم.

في ثمانينيات القرن الماضي، كانت الدول الغنية هي التي تشهد اكبر انتشار في السكري، ولكن، وفي تغير مثير للانتباه، اصبحت الدول ذات الدخول المتوسطة والمتدنية هي التي تعاني من الجزء الاكبر من اعبائه الآن.

وقال الدكتور كروغ "نرى اكبر الزيادات في الاصابات في هذه الدول، واذا اخذنا بالحسبان الحقيقة القائلة إن اكثر سكان العالم يعيشون فيها نعلم ان عدد الاصابات سيواصل الارتفاع ما لم نتخذ الاجراءات السريعة اللازمة للتصدي له."

يذكر ان منطقة الشرق الاوسط شهدت ارتفاع نسبة الاصابة بالسكري بين البالغين من 5,9 بالمئة عام 1980 الى 13,7 بالمئة عام 2014.

ويقول الدكتور سليم سلامه، وهو اخصائي يعمل لصالح المنظمة في المنطقة، "اننا المنطقة التي شهدت اكبر زيادة في الاصابات بالسكري، إذ ارتفع عدد المصابين من 6 ملايين الى 43 مليونا - وهي زيادة هائلة."

ومضى للقول "ففي قطر والكويت، نرى ان اكثر من 20 بالمئة من السكان مصابون بالسكري، وترتفع هذه النسبة الى 30 الى 40 بالمئة عند الذين تراوح اعمارهم بين 45 و60 عاما."