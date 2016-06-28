مايكروسوفت تدفع تعويضا لسيدة أمريكية بسبب تحديث ويندوز 10

مصدر الصورة AP Image caption الشركة الأمريكية العملاقة واجهت انتقادات لإلحاحها في تجديد نسخ ويندوز 7 و 8 إلى النسخة الجديدة

وافقت شركة مايكروسوفت للبرمجيات على دفع تعويض بقيمة 10 آلاف دولار لسيدة أمريكية بعد أن تسبب تحديث إلى ويندوز 10 في جعل حاسبها الآلي غير قابل للاستخدام.

وقالت تيري جولدشتاين من ولاية كاليفورنيا إن حاسبها الآلي الذي يعمل على نظام تشغيل ويندوز 7 بدأ تحديثا أوتوماتيكيا لنظام التشغيل الجديد دون موافقتها.

وأضافت أن التحديث تسبب في عطل في حاسبها ما جعلها غير قادرة على ادارة مشروعها.

ونقلت صحيفة سياتل تايمز عن جولدشتاين قولها إن التحديث تسبب في ابطاء الحاسب بشكل كبير وإن خدمة عملاء مايكروسوفت لم تتمكن من اصلاح العطل.

وقالت "لم اتلق رسالة تنبيه ولم يطلب رأيي حول إذا ما كنت أرغب في التحديث أم لا".

من جانبها، قالت مايكروسوفت إنها ألغت الاستئناف على الحكم توفيرا للمصروفات القضائية.

وكانت الشركة الأمريكية العملاقة واجهت انتقادات لإلحاحها على المستخدمين في تجديد نسخ ويندوز 7 و 8 إلى النسخة الجديدة من نظام التشغيل واسع الاستخدام.

وبالرغم من اتاحة النسخة الجديدة للتحميل بالمجان، فضل الكثيرون الإبقاء على نسخهم القديمة حتى لا يتعارض ذلك مع أجهزتهم القديمة نسبيا، كما اعرب البعض عن قلقه من خاصية التتبع في النسخة الجديدة.

واتهم خبراء في تكنولوجيا المعلومات مايكروسوفت باستخدام "خدعة بغيضة" لإقناع المستخدمين بتحديث نسختها حيث أن النقر على الصليب الأحمر في أعلى الركن الأيمن للرسالة ينشط عملية التحديث بدلا من إغلاق الصندوق.

ويؤدي ذلك إلى ارتباك حيث أن إجراء مماثلا تماما وهو النقر على الصليب الأحمر لرسالة تنبيه يؤدي لإغلاقه.