ضغوط على ماكدونالدز من أجل حظر المضادات الحيوية

مصدر الصورة Getty Image caption لماكدونالدز 30 ألف مطعم حول العالم تقدم وجبات من حيوانات معالجة بمضادات حيوية

تمارس حملة جديدة على الإنترنت ضغوطا على شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة من أجل حظر استخدام منتجات حيوانية من حيوانات معالجة بالمضادات الحيوية.

ويحذر علماء من أن كثرة استخدام المضادات الحيوية يؤدي إلى نشوء ميكروبات مقاومة لها.

ودعت منظمة خيرية تدعى (شير أكشن) ShareAction المستهلكين إلى أن يبعثوا رسائل إلكترونية إلى الرئيس التنفيذي لماكدونالدز ستيف إيستربوك.

وكانت الشركة قد توقفت عن استخدام دواجن معالجة بالمضادات الحيوية، لكن في الولايات المتحدة فقط.

وطالبت (شير أكشن) ماكدونالدز التي تمتلك مطاعم في 100 دولة بالتوقف عن استخدام لحوم الدواجن والبقر والخنزير ومنتجات الألبان التي مصدرها حيوانات عولجت بالمضادات الحيوية في جميع مطاعمها البالغة 30 ألفا في أنحاء العالم.

ويحذر خبراء طبيون من أن الاستخدام الروتيني للمضادات الحيوية لوقاية الحيوانات من الأمراض يؤدي إلى نشوء ميكروبات مقاومة لتلك المضادات. ويُعتقد أن 23 ألف أمريكي يموتون سنويا بسبب هذا.

وحذر العلماء من أن العالم على شفا مرحلة ما بعد المضادات الحيوية، بعد اكتشاف بكتيريا مقاومة للمضاد الحيوي "كوليستين" الذي يستخدم في حال فشل كل البقية.

مصدر الصورة AP Image caption قالت كيه اف سي إنها ستبدأ بحظر المضادات الحيونية في منتجاتها العام القادم

وقد اكتشفت تلك البكتيريا في الصين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2015.

ويبدو أن البكتيريا تطورات في مزارع الحيوانات قبل أن تنتقل لتصل إلى المستشفيات.

وتفيد منظمة (شير أكشن) أن أكثر من 70 في المئة من المضادات الحيوية المستعملة في الولايات المتحدة مخصصة للمواشي، بينما تبلغ هذه النسبة 50 في المئة في بريطانيا.

وقالت شركة ماكدونالدز لوكالة أنباء رويترز إن من المبكر الآن التفكير في وضع تخطيط زمني لحظر استخدام منتجات من حيوانات عولجت بمضادات حيوية.

وتذرعت الشركة باختلاف القوانين حول العالم، مما يصعب التنفيذ.

وتعرضت شركة (كيه اف سي) للمأكولات السريعة أيضا لحملة تطالبها بحظر استخدام المضادات الحيوانية، وقالت إنها ستقلل استخدامها في منتجاتها ابتداء من العام القادم.

وتخطط شركة أخرى للوجبات السريعة، هي وينديز، لعمل نفس الشيء ابتداء من عام 2017.