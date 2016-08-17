"غوغل دو" تطبيق محادثات مرئية جديد من غوغل

أطلقت شركة غوغل تطبيقا للمحادثات المرئية والمسموعة فضلا عن الدردشة وذلك في محاولة لمنافسة التطبيقات الأخرى العاملة في هذه المجال.

ويسمى التطبيق غوغل دو.

ولا يختلف تطبيق غوغل كثيرا عن بقية التطبيقات المشابهة ومنها سكايب التابع لشركة مايكروسوفت وفيس تايم لأبل وفيسبوك ماسينجر غير أنه يعطى متلقي الاتصال لمحة مبسطة عن المتصل لمساعدته في اتخاذ القرار سواء بالرد او عدمه وهي الخاصية التي تطلق عليها الشركة اسم "نوك- نوك".

ويتوافق التطبيق الذي أعلن عنه في مايو/ آيار الماضي مع الأجهزة الذكية العاملة بنظام أندرويد و أجهزة أبل أيضا.

كما ان المكالمات يتم تشفيرها وتختلف جودة الفيديو حسب سرعة الاتصال بشبكة الإنترنت.

ويعد غوغل دو أحد تطبيقين أعلنت الشركة طرحهما خلال الأشهر المتبقية من لعام الجاري حيث أكدت سابقا أنها تنوي طرح تطبيق آخر باسم "ألو".

مصدر الصورة google Image caption لا يختلف تطبيق غوغل كثيرا عن بقية التطبيقات المشابهة ومنها سكايب

وينتظر أن يقوم "ألو" بمساعدة المستخدمين على الرد بشكل أسرع على الرسائل النصية الواردة لهم.

وسيساعد "ألو" أيضا في التعليق على الصور التي يرسلها الأصدقاء وأفراد العائلة بفضل تقنية التعرف على الصور والتي استحدثتها الشركة مؤخرا.