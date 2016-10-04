فيسبوك تصدر نسخة مبسطة من تطبيق "ماسنجر" للهواتف القديمة

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أعلنت شركة فيسبوك عن إصدارها نسخة مبسطة من تطبيق المحادثة " ماسنجر" للدول التي تنتشر فيها هواتف المحمول القديمة ذات السعة التخزينية المحدودة، وأيضا للدول التي تعاني من بطء في سرعة الإنترنت.

وقالت الشركة إن تطبيق "ماسنجر لايت" لديه كل الميزات الأساسية المتوفرة للتطبيق الأساسي "ماسنجر" مثل إمكانية التواصل وإرسال الرسائل النصية والصور.

وسينافس هذا التطبيق مع "واتس آب" الذي يستخدم من قبل أكثر من مليار شخص.

وقال جاك كنت، أحد المحللين في شركة IHS للاستشارات إن "محاولة استقطاب مستخدمين جدد بتطبيقات مبسطة لا يعتبر ظاهرة جديدة"، مضيفا أن عددا كبيرا من الشركات ومنها "غوغل" و "لاين" يوفران خدمات مشابهة في الأسواق النامية.

ووجهت انتقادات لفيسبوك في يونيو/حزيران الماضي حين لم يعد باستطاعة مستخدمي التطبيق تفقد رسائلهم على الموقع المخصص للهواتف من دون تحميل تطبيق "ماسنجر".

وقال ستان شودونفيسكس، مدير القسم الخاص بـ "ماسنجر فيسبوك"، إن " الشركة اكتشفت أن مستخدمي الفيسبوك أرسلوا رسائل أكثر من السابق عندما توفر لهم تطبيق منفصل".

ويشغل "ماسنجر لايت" أقل من 10 ميغابايت على السعة التخزينية للهواتف المحمولة وهو مناسب للهواتف ذات السعة التخزينية المحدودة.

ويعتبر هذا التطبيق أصغر 95 في المئة من النسخة الكاملة لتطبيق "ماسنجر" الذي سيحتاج لسعة تخزينية تقدر بنحو 150 ميغابايت من هواتف الأندرويد.