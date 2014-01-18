رئيس الوزراء المصري يوقف قرار حل مجلس إدارة الأهلي

مصدر الصورة AP Image caption قرار حل المجلس جاء بعد ورود تقارير عن مخالفات مالية جسيمة

قرر رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إيقاف تنفيذ قرار وزير الدولة لشؤون الرياضة بتعيين مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي وذلك "لحين دراسة الوضع القانوني".

وكان وزير الرياضة طاهر أبو زيد قد أصدر قرارا بوقف تمديد عمل المجلس السابق للأهلي برئاسة حسن حمدي وتحويله للنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مزعومة.

وقرر أبو زيد تعيين مجلس إدارة جديد برئاسة عادل هيكل، أحد رموز النادي، خلفا لحمدي على أن يتولى طاهر الشيخ منصب نائب الرئيس حتى إجراء انتخابات جديدة.

لكن مجلس الوزراء أصدر بيانا في وقت لاحق، أكد فيه أن رئيس الوزراء أوقف قرار أبو زيد لدراسته من الناحية القانونية في ظل إقرار الدستور الجديد للبلاد.

وجاء في البيان "في اطار اختصاصات رئيس الوزراء بعد اقرار الدستور الجديد قرر رئيس مجلس الوزراء وقف قرار وزير الرياضة بشأن النادي الاهلي لحين دراسة الوضع القانوني".

وكان وزير الرياضة تلقى مذكرة قانونية من الإدارة القانونية بوزارته مرفق بها مستندات تدل على وجوب إحالة رئيس النادي ومجلسه إلي نيابة الأموال العامة.

وذكر بيان للوزارة أن من بين مخالفات مجلس الإدارة " الامتناع عن صرف مستحقات وأجور العاملين لمدة تجاوزت ستة أشهر مما تسبب في اعتصامهم المتكرر في النادي وتهديدهم بالتصعيد".

وكان مجلس إدارة الأهلي يمارس عمله بعد انتهاء مدته كمجلس منتخب بسبب عدم ملائمة الظروف الامنية لانعقاد الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد.